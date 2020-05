SAVALI ISSUE 19: DATED 13 MAY 2020 | SAVALI 19: ASO 13 ME 2020.

SAMOA, May 13 - “FAITAU MA SAGA FAITAU LE FA’AVAE,” PM TUILAEPA Tusia: Tusiga Taofiga Ua fautuaina e le Ta’ita’i o le Malo latou uma o lo o fia fa’aalia lo latou aiātatau e auala lea i Tulafono Taufa’aofi mo le Teuteuga o le Fa’avae auā suiga i le fa’atinoina o tiute ma galuega fai a le Fa’amasinoga o Fanua ma Suafa ina ia faitau ma saga faitau le Fa’avae o Samoa ia malamalama lelei ai. O le taofi o le Palemia, Tuilaepa Sailele Malielegaoi e afua mai lea i taofi o nisi ua fa’asalalauina ma tu’ua’ia ai le Malo i faiga fa’aalatua i le fa’atopelau o le fa’agasologa o le teuteuga o le Fa’avae e aunoa ma se avanoa e fa’aalia ai taofi ma manatu o le atunuu. Peita’i i le Polokalame o le 2AP ma le Palemia na saunoa ai Tuilaepa o nei taofi e papa’u ma e lē fa’avāea. O le faamalalamaga au’ili’ili nei a le Palemia sa fa’asalalau tu’usa’o e le Leitio a le 2AP i le afiafi o le Aso Tofi ua mavae; “O le i si vaega tāua o lo o manino i le Fa’avae o le Malo Tuto’atasi o Samoa, o le lava o le taimi e fa’atalanoa ai Tulafono Tau Fa’aofi e folasia i le laulauafono a le Palemene.” “O lea na solo tete’e nisi ma le manatu, e le’o i ai se taimi o tu’uina atu e fa’aali ai finagalo e uiga i Tulafono nei o Fa’amasinoga o Fanua ma Suafa ma le Teuteuga o le Fa’avae.” “A’o lea lava e fa’asalalau atu i aso uma i tv ma leitio, le avanoa mo tagata uma e fa’aali ai finagalo aga’i Tulafono nei lea o lo o fa’atalanoa ai i tua i le Komiti Fa’apalemene.” “Lea fo’i sa aga’i atu nisi o le Sosaiete o Loia, e tu’uina atu a latou mau tusitusia aga’i i Tulafono nei.” “Ae foliga mai e le’o faitau nisi o Loia nei i le Fa’avae, se fa’amolemole ia faitau le Fa’avae, ma ia malamalama lelei i le Fa’avae.” “O lea fo’i na saunoa mai nisi o Fa’amasino ma Loia, e le’o lava aso e fa’atalanoa ai, a’o lea e 90 Aso, lea e fa’atalanoa ai Tulafono nei, e lē aoga le fa’amamaluina e latou o Tulafono ae le’o malamalama ai i totonu o le Tulafono.” E lē fou i le Faigamalo a le Vaega Fa’aupufai o lo o Puipuia Aiā Tatau a Tagata Samoa (HRPP) o lo o Ta’ita’ia le atunuu i lenei vaitau, faitioga ma fa’afitauli fa’apea e tula’i mai pea pe a folasia ni Teuteuga o ni Tulafono Tau Fa’aofi i le Palemene. O le i si mataupu ogaoga na fete’ena’i ai Samoa ma savalia ai e Tumua ma Pule le Faigamalo i tausaga ua mavae, o le fa’atuina lea o le Tulafono o Lafoga o Oloa ma Auaunaga i le atunuu (VAGST). Peita’i o lona taunuuga, ua to’a filemu ma ua telē le sao o le VAGST i le fa’atupeina o atina’e tetele e aofia ai auala, femalaga’iga, a’oga, soifua maloloina, ma pisinisi tetele ma i si mo galuega maua a fanau a Samoa. E le’i mamao atu fo’i, le fete’ena’iga o finagalo o nisi o le atunuu, i le suiga o le itu auala e feoa’i ai ta’avale, peita’i o lona taunuuga, ua pine fa’amau ai le tasi o le aiga ae ua fa ta’avale ua maua. Ua vaaia le tele o ta’avale ‘ese’ese ua aumai i Samoa nei, e fa’amau fa’ailoga ai femalaga’iga a va’a la’upasese i le va o Upolu ma Savaii, ua tele ina fa’a’opo’opo malaga fa’apitoa a va’a ona o le tele o ta’avale ua manuia ai Samoa aoao aemaise o le gafatia e aiga lima vaivai le tamaoaiga, o ta’avale taugofie le tau, mo le fa’atauina aua le feoa’iga i galuega fai ma a’oa’oga. Mo le silafou ele atunuu, I lalo ole Faavae o Samoa e tolu masina tusa lea ma le 90 Aso, o lo o tatala ai le avanoa mo fe’utana’iga ma fa’atalanoaga (consultations) mo so’o se Tulafono Tau Fa’aofi e tu’uina atu i le Palemene. “O le Teuteuga o le Tulafono Tau Fa’aofi o le Fa’amasinoga o Fanua ma Suafa ma le Teuteuga o le Fa’avae o le Malo Tuto’atasi o Samoa o lo o ta’oto nei i le Komiti Fa’apalemene mo le iloiloina ma toe lipoti atu i le Fono Aoao Faitulafono a Samoa. “O i tonu o lo o tatala ai le avanoa mo le atunuu atoa, e aga’i atu ai e fa’aleo o latou finagalo fa’atatau i ia Tulafono po’o le tu’uina atu fo’i o ni finagalo tusitusia mo iloiloga a le Komiti Fa’apalemene o lo o saofafa’i ai Ta’ita’i o le Atunuu o Faipule fo’i o le Palemene. Na i ai nisi o manatu, na fa’apea ane ua leai se amanaia e le Palemene, o le finagalo o le atunuu mo se avanoa e fa’atalatalanoa ai lenei Tulafono mo le Suiga o le Fa’avae ma le Fa’amasinoga o Fanua ma Suafa. Peita’i fa’atoa malamalama nisi ina ua aga’i atu la latou solo tete’e ma fa’aleo lo latou te’ena o teuteuga o nei Tulafono, ae fa’amanino mai e le Komiti Fa’apalemene, e 90 Aso tusa lea ma le 3 masina o lo o tatala ai le avanoa mo fa’atalanoaga fa’alaua’itele ma le atunuu atoa, fa’atatau i nei Tulafono Tau Fa’aofi. May 13, 2020

