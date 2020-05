ILAN CELEBRA LA VICTORIA DE ISRAEL EN EL AVANCE PARA ENCONTRAR SOLUCIÓN AL COVID 19

ILAN ES UNA FUNDACIÓN QUE ACERCA FRONTERAS Y PROMUEVE LA COLABORACIÓN BILATERAL

MEXICO CITY, MéXICO, May 8, 2020 / EINPresswire.com / -- ILAN CELEBRA LA VICTORIA DE ISRAELEN EL AVANCE PARA ENCONTRAR SOLUCIÓN AL COVID 19La Fase de Desarrollo del Anticuerpo Finalizó; Actualmente, el Instituto Biológico de Israel Está En Trámites Para Patentar El Gran DescubrimientoCiudad de México, a 8 de mayo de 2020.- ILAN, Israel-Latin American Network, sigue innovando ante el gran desafío del COVID-19 y, en paralelo, anuncia el nombramiento de su nuevo CEO en Israel, Dov Litvinoff.Uno de los países que destacan a nivel mundial por su constante innovación en diferentes sectores que se ha enfocado en los últimos meses en la búsqueda de soluciones ante el adverso COVID-19.La fase de desarrollo de este anticuerpo ya finalizó; actualmente, el Instituto Biológico de Israel está en trámites para patentar el descubrimiento y lograr ofrecer beneficios a nivel internacional, a través de la industria farmacéutica.Durante meses, especialistas del Instituto Biológico de Israel, dedicados a la investigación en las áreas de Biología y Microbiología, Química Médica y Ciencias Naturales y Ambientales, con el propósito de potencializar capacidades avanzadas en procesos químicos, genómicos, proteínicos y fisiopatología de un variado número de enfermedades infecciosas, anunció a nivel mundial que lograron un avance significativo al descubrir un anticuerpo contra el virus COVID-19.“La razón de ser de ILAN es y seguirá siendo acercar fronteras para impulsar la innovación, a pesar de los retos que se presenten en el camino”, aseveró Isaac Assa, Fundador y Presidente de Fundación ILAN México.Son diversas las empresas israelíes que han desarrollado nuevos productos y soluciones para el COVID-19 en distintas áreas: Salud, Control de infecciones, Inteligencia Artificial, Eficiencia en Operación de Hospitales, Educación y Capacitación, Sistemas de interoperabilidad y soporte de decisiones, IoT y Salud Móvil, entre otras.“Desde este lejano país en distancia, pero cercano en corazón y apoyo con México y Latinoamérica, seguiremos promoviendo acciones y el trabajo en equipo para lograr impactos sociales positivos”, comentó Dov Litvinoff, CEO ILAN Israel.Contacto de prensa en MéxicoLizette Weber María Yáñez+52948215. Ext.137 +5252948215 ext. 139lizette@lizetteweber.com maria@lizetteweber.com



