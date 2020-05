LA IMPRESIÓN 3D AYUDA EN EL COMBATE DE COVID-19 EN RIO DE JANEIRO

Smart Solutions produce protectores faciales y adaptadores laterales para donarlos a los hospitales y a los profesionales del área de salud de Rio de Janeiro

"En esta iniciativa humanitaria, el apoyo de Stratasys es muy importante",” — Gabriel Pastore, socio director da Smart Solutions.

MEXICO CITY, MéXICO, May 7, 2020 / EINPresswire.com / -- LA IMPRESIÓN 3D AYUDA EN EL COMBATE DE COVID-19 EN RIO DE JANEIROSmart Solutions produce protectores faciales y adaptadores laterales (clipshields) para donarlos a los hospitales y a los profesionales del área de salud de Rio de JaneiroRio de Janeiro, Brasil, mayo de 2020 – En una alianza, Smart Solutions, empresa de soluciones para los segmentos de ortodoncia, cirugías, implantes y odontología estética, ubicada en Rio de Janeiro, y Stratasys, líder mundial en impresión 3D, hacen viable el uso de la tecnología de impresión 3D para la producción de protectores faciales (faceshields) y pequeños adaptadores (clipshields), que transforman los lentes de protección en escudos faciales, para donarlos a los profesionales de la salud de hospitales públicos de la ciudad de Rio de Janeiro."Ante la crisis de COVID-19, en Smart Solutions, decidimos iniciar la producción de estos protectores faciales para donarlos a los hospitales de Rio y a los profesionales que están en el primer frente de batalla contra la pandemia”, afirma el presidente de Smart Solutions, Guilherme Teles."En esta iniciativa humanitaria, el apoyo de Stratasys es muy importante", comenta Gabriel Pastore, socio director da Smart Solutions.Definida por el presidente de la empresa, la meta es imprimir 2 mil protectores faciales y otros 2 mil adaptadores laterales (clipshields), en dos impresoras propriedad de Smart Solutions y fabricadas por Stratasys, modelo Objet500 Dental SelectionSmart Solutions está trabajando de manera ininterrumpida, con la ayuda de Stratasys. "En cada ciclo de impresión, logramos fabricar hasta ocho protectores faciales (faceshields) o 65 pares de adaptadores laterales (clipshields). Estamos utilizando todos los momentos de descanso de producción para producir las piezas lo más rápido posible", explica Gabriel Pastore.Smart Solutions, uno de los socios comerciales más importantes de Stratasys en Brasil, ya donó aproximadamente 1000 unidades a instituciones públicas en Rio de Janeiro.Acción internacional de Stratasys contra la COVID-19Diversas empresas en el mundo utilizan las impresoras de Stratasys para el combate al coronavirus. En marzo, Stratasys anunció una movilización global de los recursos y experiencia en impresión 3D para responder a la pandemia de COVID-19.Esa iniciativa internacional, que involucra a Stratasys, GrabCAD, Stratasys Direct Manufacturing y la red de socios comerciales con capacidad de impresión en todas las regiones, tiene como principal foco poder suministrar millares de Equipos de Protección Individual (EPI) desechables a los profesionales de la salud.Cualquier establecimiento de impresión 3D que desee ayudar a imprimir molduras de plástico, puede llenar un formulario on-line para ser invitado a participar de la iniciativa. Las instrucciones completas de impresión y ensamble del protector facial están disponibles en la página de Stratasys dedicada a la COVID-19.Sobre Smart SolutionsSmart Solutions es una empresa que ofrece servicios de planificación virtual e impresión 3D para Odontología. Cuenta con un equipo compuesto por dentistas especializados en todos los servicios de cirugía, implantología, ortodoncia y odontología estética. Además de invertir constantemente en educación, investigación y en el desarrollo del conocimiento de la tecnología 3D, en el área odontológica.Stratasys es líder global en manufactura aditiva o tecnología de impresión 3D y es fabricante de las impresoras 3D FDMy PolyJet™. Las tecnologías de la empresa son utilizadas para crear prototipos, herramientas de fabricación y piezas de producción para industrias, incluyendo la aeroespacial, automotriz, salud, productos de consumo y educación. Durante 30 años, los productos de Stratasys han ayudado a los fabricantes a reducir el tiempo de desarrollo de productos, el costo y el tiempo de colocación en el mercado, así como a reducir o eliminar los costos de herramientas y a mejorar la calidad de los productos. El ecosistema de soluciones y experiencia en impresión 3D de Stratasys incluye: impresoras 3D, materiales, software, servicios especializados y producción de piezas bajo demanda. Online en: https://www.stratasys.com https://blog.stratasys.com y LinkedIn .Stratasys es una marca registrada y el sello Stratasys es una marca registrada de Stratasys Ltd. y / o de sus subsidiarias o afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.Contacto de Prensa México,Agencia PRDafne RomeroO: 5294 8215 ext 131.C: 55 2183 2808.Dafne@lizetteweber.com



