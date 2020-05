Porfirio Sánchez quiere usar plataformas basadas en cadenas de bloqueo para ayudar a rastrear los casos de COVID-19

CIUDAD DE MéXICO, CDMX, MEXICO, May 6, 2020 /EINPresswire.com/ -- El economista y matemático Porfirio Sánchez es uno de los principales defensores de la aplicación de tecnología blockchain para la lucha contra la propagación de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas. Al implementar plataformas basadas en blockchain, organizaciones, así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras pueden facilitar el intercambio seguro y privado de información entre ciudadanos, instituciones de salud y autoridades gubernamentales. La revelación de la tecnología blockchain que se aplica a la mitigación del coronavirus llega en un momento crítico cuando los gobiernos y las organizaciones buscan rastrear los casos de COVID-19 al mismo tiempo que protegen la privacidad de las personas.

Impactante tanto para soluciones a corto plazo como para estrategias a largo plazo, la integración de plataformas basadas en blockchain con sistemas de salud tiene una multitud de beneficios. Los sistemas actuales dependen de plataformas de vigilancia obsoletas, lo que limita su capacidad de rastrear y controlar nuevas enfermedades. Estos sistemas no solo están desactualizados y son difíciles de acceder, sino que producen información inexacta, y también están desarticulados en todas las organizaciones. Las plataformas basadas en blockchain resolverían este y otros fallos en la gestión de datos. La aplicación de la tecnología blockchain como una solución general para los sistemas de atención médica también abordaría el problema continuo de fallas de registro y estadísticas defectuosas, debido al hecho de que la información derivada de blockchain nunca se puede eliminar o modificar, y genera un registro inmutable y permanente.

Porfirio Sánchez dice: “Los beneficios de la tecnología y las plataformas blockchain son tan infinitos como sus aplicaciones. Permitiría a los médicos ver todos los datos y tendencias de los virus en tiempo real, así como revisar información sobre casos infectados confirmados, número de muertos, recuperaciones y más. También beneficiaría a las cadenas de suministros médicos, proporcionando un medio para rastrear y seguir medicamentos críticos, así como otros suministros. Si bien blockchain nunca podría evitar la aparición de nuevos virus, puede hacer que la lucha contra él sea más manejable”.

Blockchain se refiere a la información digital (el bloque) almacenada en una base de datos pública (la cadena). Los bloques pueden albergar información sobre transacciones, incluido el monto en dólares, la hora, la fecha y más, así como detalles sobre quién participa en la transacción o transmisión de información. Luego, cuando se agrega un nuevo bloque de información o datos digitales a la cadena de bloques, está disponible públicamente para ver, mientras que al mismo tiempo oculta los detalles de identificación.

Si bien se asocia principalmente con su lucrativa fiebre del oro inicial, son estas cualidades las que hacen que las tecnologías y plataformas blockchain sean ideales para combatir y prevenir enfermedades infecciosas. Los sistemas de salud utilizados incluso por los hospitales más modernos simplemente no pueden competir con la naturaleza instantánea y segura de las soluciones modernas. La transmisión precisa y rápida de datos e información, cuando se ve en tiempo real, puede ayudar a manejar una pandemia o evitar la continuación de la crisis de opioides, y economistas como Porfirio Sánchez entienden esto. Él y otros, incluida la Organización Mundial de la Salud, están a la vanguardia de la lucha contra el coronavirus con tecnologías y plataformas inteligentes e intuitivas como blockchain. Esto, combinado con los esfuerzos continuos de médicos, enfermeras y otros primeros encuestados talentosos, con la ayuda para retrasar la propagación de la enfermedad y prepararnos para futuros brotes.

Fintech Explained by Porfirio Sanchez

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.