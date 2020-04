EN APOYO A LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL COVID-19, CADENA LANZA LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN KOL

Disponible para todos los mexicanos

estamos comprometidos con la sociedad. Es una época de apoyo y ayuda en la que empresas, organizaciones y sociedad tenemos unidos, para poder superar esta situación lo mejor posible” — Benjamin Secretario General y Fundador de CADENA

MEXICO CITY, MéXICO, April 28, 2020 / EINPresswire.com / -- EN APOYO A LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL COVID-19, CADENA LANZA KOL, UNA HERRAMIENTA GRATUITA DE APOYO MÉDICO, PSICOLÓGICO Y ESPIRITUALPUEDES SOLICITAR ORIENTACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y POR WHATSAPPCiudad de México, a 27 de abril del 2020.- El Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales (CADENA) de la Comunidad Judía de México, una asociación civil especializada en prevención, asistencia y alivio en crisis humanitarias, lanza KOL en apoyo a la población ante la pandemia. KOL funcionará mediante 2 vías, la primera a través de un KOL Center, un sistema de apoyo telefónico disponible las 24 horas del día (55-4445-9013) y a través de KOL Contigo, un sistema inteligente de mensajería vía WhatsApp (+166-412-9552), que se activa enviando la palabra KOL.KOL estará disponible para toda la población a partir de este lunes 27 de abril, poniendo especial atención a los sectores más vulnerables como adultos mayores, población indígena, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y sobre todo a los médicos, enfermeras, enfermeros y personal hospitalario que están en el primer frente de batalla, canalizándolos con especialistas para su mejor atención.Este proyecto nace, ya que durante esta época de estancia en casa generada por el Covid-19, muchas personas tienen síntomas y no tienen acceso a un especialista que los oriente para saber qué hacer, a dónde acudir, etc., además, el encierro causa en gran parte de la población ansiedad y estrés; es por eso que KOL ofrece orientación médica, psicológica y espiritual para todo aquel que la requiera.A diferencia de otros servicios de apoyo, en los que la interacción con la población es a través de un bot (programa informático que efectúa de manera automática tareas repetitivas), KOL inicia de esa manera, pero dirige a los usuarios con un especialista que los orientará de forma personalizada y gratuita, garantizando un apoyo real y adecuado a las necesidades de cada persona.“En CADENA, a través de KOL, una herramienta tecnológica para toda la población, estamos comprometidos con la sociedad. Es una época de apoyo y ayuda en la que empresas, organizaciones y sociedad tenemos que estar más unidos que nunca para poder superar esta situación lo mejor posible. Invito a todas las personas a buscar apoyo en KOL, estamos seguros de que les ayudará a sentirse mejor, adaptarse y sobrepasar esta crisis”, comentó Benjamín Laniado, Secretario General y Fundador de CADENA.Esta herramienta de comunicación es una realidad gracias al apoyo de especialistas que comparten el mismo compromiso y necesidad de ayuda que CADENA y de aliados que nos acompañaron y guiaron durante todo el proceso con capacitaciones como la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres (CENACED), la Red Mexicana de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres (ARISE), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Consejo Ciudadano, Fundación Alma, Proyecto Alumbra de Fundación Early Institute, Promotora Social México y Zurich.Para más información sobre CADENA, visita: https://cadena.ngo Contacto de Prensa en MéxicoAgencia PR y Comunicación Lizette WeberMaría Yáñez, PR ConsultantC: 56 1177 4705maria@lizetteweber.com



