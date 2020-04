LUDI EL PIRATA® Y FUNDACIÓN CANACINTRA, CREAN UNA ALIANZA

La Creadora y los personajes de Ludi el pirata participarán en el festival “Festejemos a los niños en casa” programa de Fundación Canacintra

Es un gran honor tener una alianza con Fundación CANACINTRA, que promueve proyectos de alto impacto y responsabilidad social, y destaca por ser el corazón de los industriales en México” — Lizette Weber, Creadora Ludi el pirata

MEXICO CITY, MéXICO, April 27, 2020 / EINPresswire.com / -- Fundación CANACINTRA, El corazón de los industriales #LaFuerzadelaIndustria, se suma a la marca mexicana de entretenimiento positivo, Ludi el pirata www.ludielpirata.com , para impulsar el desarrollo y crecimiento de marcas y asociaciones “con causa” comprometidas a promover valores en niños, familias y escuelas, a través de contenidos de valor, sustento, alta calidad, creatividad e innovación con el objetivo de humanizar la tecnología.Fundación CANACINTRA tiene un programa constante en donde ofrece dinámicas, actividades y contenidos que apoyan al bienestar familiar día a día.Los personajes de Ludi el pirata, y la creadora de la marca, Lizette Weber, compositora, Lic. en ciencias de la comunicación con una Maestría en Internet Business, participará en el festival “Festejemos a los niños en casa” que forma parte del programa de Fundación Canacintra. Dicho festival será en la página de Facebook de la Fundación Canacintra del 27 al 30 de abril del presente año a las 18 hrs. México Centro. https://www.facebook.com/FUND.CANACINTRA/ Este, es solo el comienzo de una alianza que será continua.“La ayuda humanitaria es esencial y aún más inmediata en tiempos de crisis como la que vivimos ahora a nivel mundial por el COVID.19, son tiempos de dar aún más y sumar, colaborar con aquellas empresas con quienes compartes valores y causas sociales” asevera Lilia Elizabeth Ramírez Mendoza, Presidenta de Fundación CANACINTRA. “La infancia es la etapa más determinante, se forja nuestro carácter y se construye lo que somos como personas”. Por eso hoy que México se encuentra en emergencia sanitaria y pensando en los niños que se encuentran en casa desde hace varias semanas, acostumbrados al festejo en su escuela y en su casa el Día del Niño, nace esta iniciativa del festival, para dar a los niños y sus papás alegría y entretenimiento en estos momentos en el que nos ha cambiado nuestra vida diaria y sobre todo las de nuestros pequeños.El propósito de Ludi el pirata es promover la convivencia familiar, el uso positivo y equilibrado de la tecnología, la observación e interacción con la naturaleza; motivar la creatividad de niños y adultos, la expresión de emociones y sentimientos. Sus personajes invitan a la audiencia de una manera divertida, llena de música juego y color a dar valor al respeto, la tolerancia y la paz.En el mes de marzo del 2020 Ludi el pirata donó 700 libros lúdicos impresos a CANACINTRA, los cuales fueron compartidos con delegaciones de diversos Estados de la República. En estos momentos utilizará y contribuirá con sólidas plataformas digitales que llevan a niños y familias a generar acciones positivas como: imaginar, cantar, bailar, dibujar, jugar, aprender y relajarse.“Es un gran honor para nuestro equipo, tener una alianza con Fundación CANACINTRA, una organización civil que promueve proyectos de alto impacto y responsabilidad social, y destaca por ser el corazón de los industriales en México” menciona Lizette Weber, creadora y directora de Ludi el pirata. “Los niños son el motor principal que inspira a los adultos a trabajar y a ser mejores personas; los niños de hoy serán a corto plazo los agentes de cambio de nuestro país; por lo que tenemos que brindarles herramientas que contribuyan a desarrollar sus habilidades emocionales, físicas, sociales e intelectuales.Ludi el pirata ofrece en alianza con Fundación CANACINTRA videos originales en YouTube https://www.youtube.com/user/LudielPirata , y contenidos de valor con información y consejos para mamás, papas y maestros a través de redes sociales de ambas organizaciones“Esta alianza contribuirá a que los niños y familias; que hoy se encuentran en casa, festejen llenos de alegría el día del niño. Será una alianza que continuará ofreciendo contenidos y actividades positivas de manera continua”. Concluyó Liliana Ramírez Mendoza.Contacto de Prensa:Liliana Pérez 52948215 ext. 136liliana@lizetteweber.com

Ludi el pirata

