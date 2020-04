UNIDOS LOGRAMOS MÁS: ILAN Y BIOMÉDICA

Biomédica

MEXICO CITY, MéXICO, April 27, 2020 / EINPresswire.com / -- Ciudad de México, a 27 de abril de 2020. Fundación ILAN Israel Latin American Network y Biomédica de Referencia siguen uniendo esfuerzos, experiencia y conocimientos para apoyar, impulsar y difundir acciones positivas ante la situación del COVID-19.ILAN, es una fundación civil y laica que, detecta, aterriza, reconoce e impulsa proyectos de Impacto Social, por medio de la innovación, fortaleciendo los vínculos entre Israel y América Latina.Biomédica fue galardonada en la categoría de SALUD Y CIENCIA; un reconocimiento enfocado a aquellas personas o instituciones que, a través de su trabajo o descubrimientos dentro de estos ámbitos, hayan logrado un proyecto novedoso enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas.Biomédica es un laboratorio de análisis Clínico e Imagenología; actualmente han formalizado una alianza con uno de los mejores laboratorios de alta especialidad en Biología Molecular para ser parte de los laboratorios de vigilancia epidemiológica en México.Han habilitado tres modalidades de servicio para realizar la prueba de COVID-19: Centro de detección COVID en Montes Urales, servicio a domicilio y drive thru (toma de muestra en el vehículo del paciente). Biomédica fue uno de los primeros laboratorios clínicos privados en ofrecer la prueba de COVID-19 a la población en general.“El ser ganadores del prestigiado reconocimiento ILAN; es una gran responsabilidad ya que nos motiva a tener el firme compromiso de contribuir con un impacto social positivo. La filosofía de este premio nos lleva a promover el desarrollo sistémico y construir un balance entre el bien común y la economía”, aseveró Clara Lau, Directora General de Biomédica de Referencia. “Fortalecemos y activamos, una y otra vez, nuestra capacidad de innovación para enfrentar una pandemia como esta, es una gran oportunidad de participar comprometidos con nuestro país y agradecemos ser parte del ecosistema de apoyo a la innovación que ofrece Fundación ILAN.”Clara Lau obtuvo la presidencia de COMED, Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico, organización que reúne a los laboratorios y gabinetes más grandes y prestigiados del país, quienes en colaboración han impulsado la iniciativa para la definición y establecimiento de los protocolos de bioseguridad requeridos para garantizar la correcta toma y manejo de la muestra biológica, así como los lineamientosa seguir para el cuidado de los profesionales de la salud que están en el frente de batalla para atender a los pacientes sospechosos y positivos de COVID-19.“Para Fundación ILAN, es un orgullo total que sus galardonados demuestren a México y al mundo las grandes capacidades de innovación que existen en el país que van mucho más allá de ideas y de buenas intenciones. Existen muchos mexicanos y empresas nacionales, como Biomédica, que convierten estas ideas en acción, con la finalidad de impulsar el desarrollo de la sociedad y contribuir al bien común”, comenta Isaac Assa, Fundador y Presidente de Fundación ILAN. “Nuestros galardonados se convierten en un motor que nos motiva a seguir detectando, aterrizando, reconociendo y a impulsar proyectos de alta innovación e impacto social en diversos sectores.”“ILAN nos ha llevado a fortalecer el pensamiento global para la implementación de modelos de atención en escenarios con alta incertidumbre. Buscamos generar soluciones que den respuesta a las necesidades de los pacientes. Además, estamos comprometidos en la construcción de esquemas de servicio de primer mundo para invitar a otros a sumarse. Compartimos nuestras mejores prácticas buscando la mejora continua y la innovación. El sector salud de nuestro país, aún tiene un camino largo por recorrer para brindar a los mexicanos servicios sustentados en la confianza, sobre todo, en estos tiempos tan difíciles.”“Gracias a nuestra flexibilidad para articular cambios y hacer frente a los retos que nos demanda el entorno, instrumentamos y capacitamos a nuestro personal con los estándares y protocolos de calidad y bioseguridad requeridos por la OMS y la Secretaria de Salud, para garantizar un resultado confiable y la seguridad del personal que está en contacto directo con los pacientes, así como para asegurar un entorno de trabajo seguro“, reitera Clara Lau.Para mayor información sobre ILAN favor de visitar: http://ilan.lat/ Para mayor información cobre Biomédica favor de visitar: www.biomedicadereferencia.com Contacto de prensaLizette Weber María Yáñez+52948215. Ext.137 +5252948215 ext. 139lizette@lizetteweber.com maria@lizetteweber.com



