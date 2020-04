SAVALI ISSUE 16: DATED 22 APRIL 2020 | SAVALI 16: ASO 22 APERILA 2020.

SAMOA, April 22 - AMATA FA’AAOGĀ SE VAEGA O LE AUALA SIMĀ FOU I VAISIGANO Tusia: Taunuuga Toatasi O le aso Faraile 17 o Apreila 2020, na tatala ai se vaega o le auala simā fou i Vaisigano, i luma tonu o le fale ta’avale a le Julianna’s Rental mo femalaga’iga a le mamamlu o le atunuu e aga’i mai Moata’a fa’amoemoe mo le Uafu i Matautu Tai. A’o le taeao o le Aso Gafua 20 Aperila 2020, sa toe tatala ai le magāala e tasi o le auala simā tuai mo le aga’i atu o le mamalu o le atunuu i le taulaga i Apia. Saunoa le Ofisa Sili o le Pulega o Felaua’iga i luga o le Lau’ele’ele (LTA), Galumalemana Ta’atialeo’iti’iti Tutuvanu – Schwalger e fa’apea; “E na’o le tasi le itu o lo o fa’aaogā o le auala simā tuai, na’o le aga’i atu lea i Apia, i le naunauta’iga o le LTA ia tu’u’iti’itia le poloka o femalaga’iga a le atunuu i aso ta’itasi.” “E le’i mae’a le galuega i le auala simā i Vaisigano, ae na’o nai vaega lea ua tatala, ina ia fa’amāma ma fa’afaigofie ai femalaga’iga a le atunuu mo le taimi nei.” Fa’amanino e Galumalemana, o lenei galuega tele ua fuafuaina e tatala i le masina o Iulai, ma o lo o fuafua pea se aso e talepe ai i lalo le auala simā tuai o lo o i ai nei, e lē toe fa’aaogaina. O lenei galuega tele na amataina mai i le tausaga e 2018, ma o lo o fa’atupeina e le Malo o Iapani tusa lona tau ma le $43 miliona, i le faigapa’aga ma le Malo o Samoa tauala atu i le LTA, ma o lenei auala simā fou e 75 mita le umi ae 20 mita le lautele ma o lo o fausia e le Konekarate a le Konoike Construction Co. Ltd. O lenei atina’e na afua ina ua mae’a le afā tele o Eveni sa a’afia ai Samoa i le 2012, ma o le tali lenei a le Malo, i puipuiga malu o le atunuu mai suiga ogaoga o le tau o lo o i ai nei. O le tausaga e 1953 lea sa suia ai le auala laupapa lenei i le auala simā e pei ona i ai nei a’o le tausaga e 2017 na sainia ai le maliliega i le va o le Malo o Samoa ma le Malo o Iapani mo le fa’atupeina o lenei galuega tele. E ui o lo o fa’atino ma fa’atupe e le Malo o Iapani le galuega, ae o lo o i ai foi ma le sao o le Malo o Samoa i le fa’atinoga o lea galuega. O le fautuaga lava mai le Pulega o le LTA, i ‘ave ta’avale uma i le atunuu latou te uia lea vaega o Upolu, ina ia tautuana le saogalemu i taimi uma ma usitaia Malu o le Malo ma fa’ailoilo o lo o I ai i lea magāala. Ua o gatasi lenei atina’e ma se tasi o vaega o lo o faatāuaina i le Tusi Ta’iala mo le Atina’e o Samoa 2016 / 17 – 2019 / 2020 i lona Taunuuga Mo’omia 14 – Tali atu i Fesuia’iga o le Tau ma Mala mātuia.

