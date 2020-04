El líder empresarial Elias Landsmanas Dymensztejn trabaja para disminuir la brecha de género

Elias Landsmanas Dymensztejn of Corporativo Kosmos Corporativo Kosmos

El Presidente de Corporativo Kosmos, Elias Landsmanas, está ayudando a salvar la brecha de género mediante la introducción de sólidas políticas

MIGUEL HIDALGO, MEXICO CITY, MEXICO, April 16, 2020 /EINPresswire.com/ -- El líder empresarial y visionario Elias Landsmanas Dymensztejn está trabajando para disminuir la brecha de género a través de su trabajo continuo en Corporativo Kosmos, uno de los grupos corporativos más grandes de México con un historial de décadas de servicio en comedores institucionales, produciendo almuerzos, servicios de hostelería y más. Elias Landsmanas defiende un entorno laboral justo y equitativo a través de la introducción de políticas sólidas de igualdad de género que comienzan con el reclutamiento y continúan con los programas de capacitación.

Elias Landsmanas Dymensztejn, presidente de Corporativo Kosmos, dice: “Para nosotros, luchar por la igualdad de género es mucho más que un recurso humano: está imbuido en cada capa de nuestra organización y es un componente clave de nuestros valores corporativos. Si a las mujeres no se les brindan las mismas oportunidades que a los hombres, nuestra compañía no solo no será tan exitosa como podría ser, sino que tampoco lo será nuestra sociedad. Estamos orgullosos de contribuir a la igualdad".

En el 2019, el trabajo de Corporativo Kosmos en igualdad de género fue reconocido con el prestigioso premio de la Insignia de Empresa Socialmente Responsable (ESR). La insignia fue otorgada en gran parte por sus extensos programas de capacitación y retención, incluidos sus programas de bienestar para empleados con niños. Los programas de capacitación aseguran que los empleados tengan la oportunidad de discutir la planificación profesional con su supervisor.

Esto se vincula con el Modelo de Equidad de Género (MEG), un sistema de gestión creado con una perspectiva de género que proporciona herramientas a las empresas, incluyendo el Corporativo Kosmos, para asumir un compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres. Utilizando el Modelo de Equidad de Género, Corporativo Kosmos ha revisado y actualizado sus políticas y prácticas internas, reorganizando y redefiniendo los mecanismos que incorporan una perspectiva de género e introducen acciones afirmativas y pro-género para el personal en todas las áreas funcionales de la empresa. Las principales acciones del Modelo de Equidad de Género incluyen promover el equilibrio entre la vida familiar y laboral, la contratación y selección de personal con igualdad de oportunidades, y promover la capacitación y el desarrollo profesional. Corporativo Kosmos ha puesto todo esto y mucho más en su organización, yendo más allá para ser un líder en igualdad de género en el lugar de trabajo.

Si bien Elias Landsmanas Dymensztejn como líder y Corporativo Kosmos como empresa creen de todo corazón en la importancia de la inclusión y la igualdad, estos valores también tienen una aplicación comercial práctica. Liderar con una gestión ética puede reducir los conflictos entre los empleados, mejorar la imagen externa de una organización, facilitar el comercio y agregar estabilidad económica general. A través de sus esfuerzos de igualdad de género que colocan a las 'personas' sobre las 'ganancias', en última instancia, Corporativo Kosmos está impulsando ambas.

Las empresas del Corporativo Kosmos incluyen La Cosmopolitana, Serel y Kol Tov, todas las cuales incorporan una cultura inclusiva en sus actividades. El hecho de que todas del Corporativo las entidades Kosmos defiendan la igualdad de género está respaldado por estudios institucionales de grupos como el Fondo Monetario Internacional, una organización que mantiene el empleo de mujeres y promueve el crecimiento potencial.

