CADENA MEXICO IMPLEMENTA ACCIONES PARA REACCIONAR ANTE EL COVID19

AYUDA HUMANITARIA Filantropo mexicano destacado

MEXICO CITY, MéXICO, April 16, 2020 / EINPresswire.com / -- Ciudad de México, 16 de abril del 2020CADENA IMPLEMENTA ACCIONES ASERTIVAS Y COLABORATIVASPARA REACCIONAR ANTE EL COVID19LANZAN KOL, MANO A MANO Y CONEXIONES CADENA: CUARENTENASCiudad de México a 16 de abril 2020. El Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales (CADENA), asociación civil especializada en prevención, asistencia y alivio en crisis humanitarias, implementó una serie de acciones estratégicas para reaccionar y actuar ante la pandemia causada por el COVID-19, dirigida directamente a los más vulnerables en nuestro país.Metodología para la Gestión de Iniciativas Durante Emergencias, KOLCADENA atenderá las 24 horas del día a la población a través de llamadas (KOL Center) y un sistema inteligente de mensajería (KOL Contigo), brindando orientación médica, atención psicológica y espiritual.A través de KOL, los usuarios podrán recibir recomendaciones médicas virtuales para posibles casos positivos de COVID-19. Aunado al apoyo psicosocial que las y los psicólogos adheridos a este proyecto brindarán, a través de información oportuna para el manejo de crisis y consejos para evitar el estrés, el pánico y la ansiedad durante la pandemia; además de contribuir en la mejora de dinámicas familiares.De igual manera, la herramienta de comunicación KOL incorporará una sección donde brindará información de otras instituciones en lenguas indígenas sobre el COVID-19. Contará con programas de perspectiva de género, para brindar información y vincular a las usuarias que requieran reportar abusos o violencia de género; y contará con herramientas para brindar información de forma accesible a personas con discapacidad y adultos mayores.Programa Especializado de Apoyo a Adultos MayoresComo otra de nuestras iniciativas, CADENA creó el Programa Especializado de Apoyo a Adultos Mayores, al ser altamente vulnerables ante la pandemia. En este programa, una red de voluntarias y voluntarios se pone en contacto diariamente con los adultos mayores inscritos que no cuentan con ningún familiar, con el firme propósito de brindar apoyo emocional; apoyarlos a realizar sus compras de alimentos y medicinas; monitorear de manera constante su estado de salud, y, en caso de ser necesario, vincularlos con un especialista en telemedicina para su atención oportuna.Adicionalmente, estos voluntarios les envían constantemente recomendaciones y actividades para hacer en el tiempo de resguardo en el hogar. Al momento, este programa cuenta con 60 adultos mayores apoyados y la idea es apoyar a más día a día.Campaña “Mano a Mano, Protege al Personal de Salud”En otro frente, CADENA en coordinación con Fundación Alma instauró la campaña de ayuda “Mano a Mano, Protege al Personal de Salud”, la cual consiste en recaudar donativos para garantizar que médicos, enfermeras, enfermeros y personal hospitalario cuenten con los insumos médicos para realizar su noble labor con la seguridad necesaria. Los donativos recaudados serán entregados directamente al personal de salud, constatando que lleguen a quién más los necesite.Aunado a lo anterior, CADENA cuenta con 20 impresoras 3D, que fueron inscritas voluntariamente para elaborar mascarillas certificadas, que de igual manera serán entregadas al personal de salud que atiende a los casos confirmados de COVID-19 en el país.Otros EsfuerzosComo otra acción para aliviar los daños colaterales de la pandemia en nuestro país, como son la pérdida de empleos y la situación económica en general en México; CADENA a través de su equipo de voluntarios se encuentra recolectando despensas para entregar a los grupos más vulnerables que no tendrán ingresos durante esta crisis.Finalmente, para la población en general, arrancamos el proyecto “Conexiones CADENA: Cuarentenas”, que consiste en la creación de contenidos diversos presentados por expertos. Durante los días de cuarentena, a través de nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Zoom compartiremos experiencias, clases, conferencias, talleres e ideas para ayudar a la sociedad en general a informarse , mantenerse seguro y entretenerse con diferentes temáticas.CADENA hace fuerte un llamado para sumarse a cada uno de sus proyectos. Con el apoyo de la sociedad, CADENA puede ayudar a más personas vulnerables ante esta pandemia.Si deseas donar, realiza tu aportación a:Banca MifelNombre: Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales A.C.Cuenta: 01600213624CLABE: 042180016002136242¡Gracias por confiar en CADENA!Contacto de Prensa México,Agencia PRDafne RomeroO: 5294 8215 ext 131.C: 55 2183 2808.Dafne@lizetteweber.com



