La marque de mode éthique Hawaii à La Baule offre une expérience de transport

Hawaii à La Baule est une marque éthique d'inspiration plage

Hawaï à la Baule, ce n’est pas une histoire banale. Il s’agit d’une histoire de lifestyle, d’une manière de penser et de consommer” — Xavier Petit-Jean-Boret

PARIS, FRANCE, April 14, 2020 /EINPresswire.com/ -- En 2020, les voyages sont devenus limités en raison des limitations imposées par le coronavirus. Les avions échouent, les gens sont mis en quarantaine et de nombreuses zones de loisirs, y compris les plages, sont fermées pendant cette période. La marque de streetwear éthique Hawaï à La Baule, offre une expérience de transport que les gens désirent avec ses vêtements de plage originaux qui rappellent le style des «grandes années 80».

Créé pour la foule qui aime les plages, le béton et les voyages, Hawaï à La Baule offre l'évasion que les gens recherchent partout dans le monde. La marque est à la fois colorée et durable, chaque pièce étant tissée en coton bio et / ou polyester recyclé. Toutes les pièces sont développées en France.

Fondée par Xavier Petit-Jean-Boret, basé en France, la passion de Boret pour le design est venue de sa mère, qui a également travaillé dans la mode et pour de grandes marques telles que Balenciaga et YSL.

Hawaii à La Baule est accessible, équitable, végétalien, biologique et respectueux de l'environnement. La ligne de mode coche toutes les cases révolutionnaires qui conduisent à une perturbation positive de l'industrie de la mode. Imaginatifs, responsables et en phase avec les enjeux contemporains, ils transposent leur révolution de la mode sous la forme de leurs propres T-shirts et Sweat-shirts visionnaires, parfaits pour le sport et le lifestyle.

"Hawaï à la Baule, ce n’est pas une histoire banale.Il s’agit d’une histoire de lifestyle, d’une manière de penser et de consommer," a commenté le fondateur Xavier Petit-Jean-Boret.

En savoir plus sur Hawaï à La Baule ici.

À propos Hawaï à La Baule est une ligne de mode française qui est plus qu'un produit: c'est une expérience et un art de vivre. Ils partagent une histoire qui fait partie de la partie hawaïenne de La Baule, active dans le sport, remplie de vibes des années 80, de palmiers et de couchers de soleil colorés, aussi cool que l'océan. Les clients réinventent leur style avec les dernières tendances qui ne renonceront pas à l'appréciation de la nature même qui inspire, agit comme toile de fond et est un élément crucial de leur style de vie ainsi que de l'écosystème. Hawaï rencontre La Baule.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.