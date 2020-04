Aditiva por México. Ayudando a los héroes de Querétaro

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

MEXICO CITY, MéXICO, April 9, 2020 / EINPresswire.com / -- Querétaro a 09 de abril de 2020. Ante la situación global que estamos enfrentando, Brose, el proveedor del sector automotriz más grande del mundo, ha decidido unir fuerzas a la iniciativa Aditiva por México para apoyar al Hospital General de Querétaro, donde están siendo atendidos todos los casos de COVID-19 en el Estado. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Federal, al 08 de abril, se han registrado 45 casos confirmados, 58 sospechosos, 307 negativos y dos defunciones.Es por este motivo que las tres plantas queretanas de Brose se unen para realizar un donativo de 650 caretas tipo escudo, las cuales ayudan a que el personal médico evite ser contagiado.Estas caretas fueron fabricadas con impresión 3D por la iniciativa Aditiva por México, que está siendo liderada por las empresas Tridi y Stratasys, junto a aliados y expertos en Impresión 3D, Manufactura Aditiva, Salud y Cadenas de Suministro en México. Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo ayudar al país durante la actual situación de contingencia desde su experiencia y conocimiento en la materia, para garantizar el abasto de piezas plásticas o metálicas en centros médicos o líneas de producción nacionales.Sebastián Romo, Director General de Tridi explicó que: “Aditiva por México es una iniciativa No Lucrativa mediante la cual hemos conformado una amplia y sólida red que reúne más de 300 impresoras 3D a nivel nacional. Con esta iniciativa prevemos evitar paros de líneas, negocios sin producto, y, sobre todo, salvar vidas humanas”.La entrega de las caretas fue realizada el día 9 de abril por colaboradores de Brose, acompañados por el Director General del mismo, el doctor Hugo Daniel Cerrillo Cruz.“Brose tiene un compromiso muy fuerte con la sociedad queretana, es por eso que todos los que hicieron posible entregar este donativo nos sentimos orgullosos de contribuir a la salud y bienestar de todos, además de hacer un reconocimiento muy especial a los profesionales de la salud, quienes con su ejemplo, trabajo y dedicación hacen la diferencia”, comunicó en doctor Cerrillo, quien también agradeció personalmente esta gran ayuda e invitó a todas las personas a contribuir en la medida de sus posibilidades para salir lo antes posible de esta pandemia, ya sea a través de donativos o bien, quedándose en sus casas para evitar contagios y aseguró que juntos lograremos salir adelante.Para sumarte a esta inciativa y/o recibir mayor información entra a: https://aditivapormexico.com/ O dirígete a 3d@aditivapormexico.com.--FIN--Brose – www.brose.com/mx-es Brose es la cuarta empresa familiar proveedor del sector automotriz más grande del mundo y ha operado en Norte América desde 1993 – actualmente cuenta con cuatro plantas en México (tres en Querétaro, una en Puebla).La compañía desarrolla y produce sistemas mecatrónicos para puertas y asientos de vehículos, así como motores y accionamientos eléctricos.Aproximadamente, 26,000 colaboradores en 64 locaciones en 24 países garantizan calidad e innovación. Generamos ventas de 6,2 millones de euros en el año fiscal 2019. Uno de cada dos nuevos vehículos en el mundo están equipados con al menos un producto Brose.Aditiva por México – www.aditivapormexico.com Esta Iniciativa busca conjuntar a todas las impresoras 3D del país para ofrecer servicios de manufactura colectivos para satisfacer las necesidades que vayan surgiendo en las cadenas de suministro del país ante el COVID 19 o cualquier contingencia que frene líneas de suministro.La red, reúne a cientos de impresoras 3D capaces de fabricar piezas plásticas y metálicas de diversas formas y tamaños.A la par, la iniciativa integra a compañías del sector Industrial, Médico, Ingeniería, Logística, Publicidad y más, para aportar sus conocimientos y apoyar en la detección de oportunidades de piezas faltantes en diversas cadenas de suministro o consumo de producto que puedan verse relacionadas a la situación actual.Contacto de Prensa México,Agencia PRDafne RomeroO: 5294 8215 ext 131.C: 55 2183 2808.Dafne@lizetteweber.com



