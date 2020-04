FA’AAUAUINA O LE POLOAIGA O FA’ALAVELAVE TUTUPU FA’AFUASE’I

SAMOA, April 3 - Fa’aauauina o le Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuasei (COVID-19) OFISA OLE SO’OUPU A LE MALO; I lana Fonotaga FK(20)Faapitoa 13 o le Aso Faraile 3 Aperila 2020, na talanoaina ai e le Kapeneta le Pepa PK(20)355 ma faamaonia ai le Fa’aauauina o le Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuase’i mo le Coronavirus (COVID19) e pei ona taua i lalo: i. Le toe faaopoopoina o aso o le Poloaiga o Faalavelave Faafuase’i mo le isi 28 aso, e afua mai le Aso 5 Aperila i le Aso 2 Me 2020; ii. O Poloaiga o Faalavelave Faafuase’i na faia i le Aso 30 Mati 2020 i lalo o le Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuasei i le vaitaimi 21 Mati – 4 Aperila 2020 e faaauau vagana ua teuteuina pe soloia; O lenei faaiuga na faia i lona tulaga faanatinati e tusa ai ma le Vaega 38(1)© o le Faavae o le Malo Tutoatasi o Samoa. Ma o le afiafi nei ua faaletulafonoina ai e le Afioga i le Ao Mamalu o le Malo, AfiogaTuimaleali’ifano Va’aletoa Sualauvi II lenei poloaiga.

