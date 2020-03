Daniel Madariaga Barrilado, emprendedor de energía renovable, adopta un enfoque innovador para construir ciudades inteligentes

MEXICO CITY, CDMX, MEXICO, March 25, 2020 /EINPresswire.com/ -- El empresario de energía renovable Daniel Mardiaga Barrilado está transformando la Ciudad de México y sus alrededores con estrategias innovadoras y sustentables de ciudad inteligente que ofrecen beneficios significativos a corto y largo plazo. Barrilado comprende que los inventos más significativos de la humanidad se inspiraron en la naturaleza, una apreciación que lo llevó a abordar la infraestructura y el transporte desde una nueva perspectiva.

"Creo en ser el cambio que quieres ver en el mundo", explica Barrilado. “En lugar de conformarme con el status quo, estoy trabajando junto a funcionarios de la ciudad para elevar la salud y la sustentabilidad de la Ciudad de México. Optimizar el transporte no solo para ser más eficiente, sino también más ecológico, es clave para un futuro próspero. Creo que la Ciudad de México puede ser un líder mundial en sustentabilidad en toda la ciudad, esto es solo el comienzo”.

En el 2015, la población de la Ciudad de México rondaba los 9 millones de habitantes, lo que supera ciudades como Nueva York, NY y Los Ángeles, CA. Una población grande requiere soluciones más grandes que la vida para introducir soluciones ecológicas, incluidos estacionamientos verdes, jardines urbanos y más. Una ciudad inteligente mejora la calidad de vida de sus ciudadanos y visitantes al hacer que los servicios públicos clave, como la energía y el transporte, estén disponibles de manera sustentable mediante la introducción de tecnologías de vanguardia.

Las personas interesadas en colaborar o aprender más sobre el empresario de energía verde Daniel Mardiaga Barrilado pueden contactarlo a través de su sitio web -

https://www.danielmadariagabarrilado.mx/

Cómo Daniel Madariga y las ciudades inteligentes están ayudando al medio ambiente

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.