Coronavirus - Equatorial Guinea: New statement on the positive cases of COVID 19 (only available in Spanish)

(Only available in Spanish)

El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial está firmemente comprometido a garantizar la salud de la población, ofreciendo servicios de prevención, y atención accesibles a todos. En este sentido, una de sus obligaciones es informar con transparencia a dicha población sobre la evolución de la Pandemia del Coronavirus en Guinea Ecuatorial.

El Laboratorio de Baney acaba de confirmar dos nuevos casos positivos. Se trata de una Ecuatoguineana de 89 años de edad y un varón de 25 años de edad, también de nacionalidad ecuatoguineano. Ambos viven en la ciudad de Bata y han tenido contacto con el primer positivo registrado en la región continental, estos dos, son los primeros casos de contagio local, ya que los 9 anteriores, registrados hasta la fecha, son todos casos importados, cuyo contagio tuvo lugar fuera de nuestras fronteras.

El Comité Técnico ha tomado todas las medidas necesarias para el traslado de dos nuevos casos a la unidad de manejo y seguimiento de Bata. Por lo que, hasta la fecha, tenemos ya en el país un total de 11 casos positivos

Y para terminar, expresamos cariño, solidaridad, esperanza y pronta recuperación a todos los afectados, al tiempo que pedimos a la población, guardar calma, serenidad y cumplir estrictamente las medidas de cuarentena y de prevención general impartidas por el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, para vencer la pandemia del COVID 19 en Guinea Ecuatorial.

Entre todos, unidos, venceremos el Coronavirus.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.