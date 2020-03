Fa’asilasilaga Fa’alaua’itele a le Matagaluega o le Soifua Maloloina

SAMOA, March 22 - Talu ai le fa’amalosia ma le lagolagoina o le Poloaiga o Fa’alavelave Fa’afuase’i ma Matuiā o le Malo o Samoa mo Puipuiga o le fa’ama’i o le Korona-19, e talosagaina ai le mamalu o le atunu’u e autova’a mai le falema’i tutotonu i Moto’otua ina ia utagia mai vaega nei; 1. Mo gasegase tausavali uma (General Outpatients), fa’amolemole e fautuaina le VILI MAI E FA’ATULAGA TAIMI MA ASO e vaaia ai se foma’i ina ia aua ne’i umi ona fa’atali; 2. E fa’apena fo’i i auaunaga fa’apitoa uma, e pei o le siakiina o le; toto maualuga, suka, vaaiga o mata, taliga fa’apea ma le pa’u, ma’i tipitipi, va’aiga o tina/tama’ita’i to, tui puipui ma le siakiina o fanau laiti e fautuaina le VILI MAI E FA’ATULAGA TAIMI MA ASO mo a outou siaki, o talavai, ma nisi fautuaga. 3. Fa’amolemole fa’aaoga numera o le a ta’ua i lalo mo nei auaunaga – ina ia fetu’una’i ai le fa’asoasoaina o taimi ma aso e vaaia ai gasegase e autova’a mai. Feso’otai mai le MOH Call Centre i numera o lo’o ta’ua i lalo; Numera e Vili Fua (Toll Free #) – 800 6440 fa’apea ma isi numera o lo’o taua; 21173; 21176; 21188; 21183; 24402; 22914 4. Mo le fa’aauauina o tui puipui o le fanau laiti e talosagaina le fa’aaoga o le Ofisa o le Soifua Maloloina i Matagialalua fa’apea ma falema’i fa’a itumalo. 5. Mo gasegase tigaina e aofia ai ni manu’aga, ma nisi o gasegase fa’afuase’i, feso’ota’i a’e ma susū sa’o ane i le vaega o gasegase tigaina, o lo’o tatala i so’o se taimi o le aso. 6. E to’atasi le tagata tausima’i po’o se tagata e fesoasoani ia te oe e fa’atagaina i totonu o le falema’i. Ua faia lenei fa’atinoga ina ia fa’aititia le ono pipisi o fa’ama’i ma le malupuipuia o tagata uma e autova’a mai le falema’i. E tatalo atu fo’i i le mamalu o le atunu’u, ina ia mata’ituina lelei lou soifua maloloina i le fale e ala i le fa’atinoina o tu ma aga fa’asoifua maloloina masani, e pei o le fa’aauauina o le taumafa tatau, fa’amalositino, atoa ai ma inumaga o fualaau mo ē o lo’o iai gasegase tumau, tausisia o le tumamā lautele ma ia taumamao mai vaega o lo’o tumutumu ai tagata. O le a amata lenei faiga lē tumau i le Aso Gafua, 23 Mati 2020. E le a’oaia e le matapia le manaia, ae fa’aoloolomaa’u i la outou fa’autaga malamalama ina ia māmā ai se tatou galuega fai fa’atasi. Faia ma le ava tele, Leausa Samau Dr Take Naseri Fa’atonu Sili Aoao – Soifua Maloloina Public Health, Ministry of Health Samoa Disaster Management Office – Samoa

