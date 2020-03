Banco de Bogotá, filial de Grupo Aval, presenta un paquete integral para mitigar los efectos del Covid-19

El plan contempla la prórroga de créditos por hasta por 120 días para empresas e independientes y transferencias por canales digitales gratis

BOGOTA, DEPARTAMENTO/DISTRITO CAPITAL, COLOMBIA, March 18, 2020 / EINPresswire.com / -- Con el objetivo de incentivar que los colombianos se queden en casa y, de esta manera, mitigar el riesgo de contagio de Covid-19 entre los colombianos; así como de alivianar el impacto económico de esta contingencia, Banco de Bogotá, filial de Grupo Aval , presenta el siguiente paquete de 11 medidas para sus clientes:1. Periodos de Gracia para empresas y trabajadores independientes: Entendiendo las dificultades que pueden tener las empresas e independientes de los sectores más afectados por el Covid-19 para el pago de sus obligaciones, el banco les da la posibilidad de solicitar un periodo de gracia hasta de 120 días, tiempo en el cual no pagarán el capital de sus créditos. Se implementará un primer periodo de gracia de 60 días, y en caso de ser necesario, cada caso será evaluado para prorrogarlo otros 60 días adicionales. El pago correspondiente a este periodo de gracia se realizará al final de la vida del crédito.2. Líneas de Crédito Bancoldex: A través de la línea de crédito “Colombia Responde” de Bancoldex, el Banco busca aliviar el impacto sobre la liquidez de las empresas (pequeñas, grandes y medianas empresas) de los sectores más afectados por el Covid-19. Esta opción consiste en permitir mejores condiciones de los créditos, de tal manera que los clientes alivien su flujo de caja.3. Transferencias digitales gratis: Todas las transferencias desde banca móvil y portal transaccional serán gratis, por los próximos 60 días.4. Todas las transacciones en Call Center gratis: Por los próximos 60 días, el Banco de Bogotá pone a disposición de todos sus clientes persona natural todas las transacciones gratis en la línea de asistencia telefónica5. Pago a Pensionados: El Banco de Bogotá apoya al segmento de Pensionados en Colombia. En alianza con Colpensiones la entidad hará la apertura centralizada de cuentas de ahorro para entregar el dinero de la mesada pensional, a aquellos que recibían pago por giro en Banco de Bogotá. Los pensionados no tendrán que acercarse a nuestra red de oficinas a realizar el retiro, el banco les creará la cuenta, les hará llegar su tarjeta débito en alianza con Colpensiones y ellos dispondrán del efectivo a través de nuestra red de cajeros (con o sin tarjeta débito) o corresponsales bancarios de su confianza.6. Tasas especiales de tarjeta de crédito por categoría de comercio: Entendiendo la necesidad de realizar compras de primera necesidad, el Banco de Bogotá ha disminuido sus tasas de interés para las compras realizadas con todo su portafolio de tarjetas de crédito, con plazos hasta de 36 meses. Por los próximos 60 días, la nueva tasa de interés (0.95%NMV) aplica para compras en establecimientos seleccionados de Comercio entre los cuales se encuentran Supermercados, Almacenes por departamento, Droguerías y Farmacias, Clínicas y Hospitales7. Posibilidad de extensión de plazos para deudas de Tarjeta de Crédito: Para todos nuestros clientes de tarjeta de crédito, tenemos habilitada la opción de cambiar los plazos de su saldo hasta 48 meses.8. Retiro sin tarjeta en cajero automático: Los clientes de Banco de Bogotá podrán enviar dinero a quienes deseen, a través de los cajeros automáticos de la Red Aval, mediante transacción de retiro sin tarjeta. Los clientes deben solicitar el retiro desde banca móvil o portal transaccional, y entregar al destinatario la clave asignada para la transacción, de forma que esta persona se acerque a cualquier cajero de la red Aval a retirar su dinero.9. Beneficio nómina sin convenio: Para todos los clientes de Nómina, el Banco mantendrá los beneficios actuales de su cuenta (en término de cuota de manejo, retiros por cajeros automático, etc.) independientemente de su condición laboral, por lo menos por los próximos 6 meses, sin necesidad de que el cliente se comunique con el Banco.10. Plan de alivio a créditos: Para los clientes que tengan inconvenientes con el pago de sus obligaciones de crédito, el Banco de Bogotá ha dispuesto un canal de renegociación de condiciones.11. Con relación a los servicios habituales del Banco: el equipo de tecnología y servicio continúan trabajando para garantizar que toda nuestra red de atención, compuesta por 3.800 cajeros de la Red AVAL, 9.400 corresponsales bancarios, 600 oficinas y centros de pagos, atienda en los horarios ya definidos, con excepción de aquellas plazas donde los gobiernos locales declaren restricciones de movilidad.Asimismo, con el fin de evitar desplazamientos, el Banco de Bogotá, pone a disposición de sus clientes la banca móvil y el portal transaccional, con disponibilidad 7x24. Como medida especial, hemos habilitado el canal de servicio telefónico Call Center para el cual hemos extendido el horario de atención a 7x24. El call center, asistente virtual y redes sociales, estarán disponibles para aclarar todas las dudas e inquietudes de nuestros clientes.De igual manera, el Banco ha dispuesto atención especial y ágil para los adultos mayores, mujeres embarazadas y con niños de brazos de manera prioritaria en la red de oficinas. Para todos los clientes, hemos habilitado la opción de solicitar turnos virtuales, con el fin de evitar aglomeración en filas.Así, Banco de Bogotá reafirma su compromiso con sus clientes y demás grupos de interés, asegurando la continuidad de sus operaciones, así como también transmitiendo un mensaje de tranquilidad y confianza en estos momentos, confirmando la solidez y prudencia en el manejo de riesgo y sus inversiones.



