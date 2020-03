EL LÍDER EMPRESARIAL JACK LANDSMANAS STERN AYUDA A CORPORATIVO KOSMOS A OBTENER LA INSIGNIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Corporativo Kosmos

EL LÍDER EMPRESARIAL JACK LANDSMANAS STERN AYUDA AL CORPORATIVO KOSMOS A OBTENER LA DISTINCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE MÉXICO

MIGUEL HIDALGO, MEXICO CITY, MEXICO, March 9, 2020 /EINPresswire.com/ -- El reconocido vanguardista comercial y filántropo Jack Landsmanas Stern ayudó al proveedor de servicios de alimentos Corpo-rativo Kosmos a obtener un aclamado reconocimiento de seguridad alimenticia, conocido como el 'Distintivo H', del Ministerio Mexicano de Turismo, corroborando el compromiso de la empresa con la excelencia en el servicio al cliente. Este honor otorga a Corporativo Kosmos acceso tanto al sector turístico como a los comedores hospitalarios, fomentando los esfuerzos de divulgación y el impacto de su trabajo.

“ Estamos orgullosos de haber obtenido el reconocimiento Distintivo H del Ministerio de Turismo. Nuestra principal prioridad es proteger el bienestar de nuestros consumidores ofreciendo alimentos y bebidas de la más alta calidad que se alineen con los estándares de seguridad modernos", dijo Jack Landsmanas de Corporativo Kosmos. “Todos los niveles de nuestra organización están comprometidos diariamente con el objetivo de seguridad y salud. Estoy orgulloso de los esfuerzos de todos y espero continuar para servir a nuestras comunidades".

El reconocimiento Distintivo H se logra a través del manejo adecuado y meticuloso de la recepción y almacenamiento de alimentos, refrigeración y congelación de productos, la temperatura adecuada de las barras frías y calientes, los estándares de limpieza de los establecimientos, los servicios sanitarios de los empleados y el conjunto gestión de alimentos y bebidas. El Ministerio de Turismo está garantizando que las operaciones de alimentos y bebidas de Corporativo Kosmos sigan los estándares de proporcionar un servicio excelente a los consumidores. La obtención de esta distinción es un testimonio directo de cuán eficiente se ejecuta cada capa de la organización. Desde los conductores de entrega hasta los cocineros de línea, y desde el CEO hasta la junta asesora, todos los empleados de Corporativo Kosmos están unidos en torno a la idea de proporcionar los mejores estándares posibles de alimentos y bebidas.

La insignia Distintiva H es una gran atracción para el turismo, que indica a los viajeros globales y países extranjeros la eficacia de los alimentos locales. México vio 44.8 millones de turistas internacionales en 2019, un aumento de 5.6% de las proyecciones hechas en el 2018. Con Corporativo Kosmos que atiende a resorts, hoteles y otros destinos turísticos populares, se espera que estas tasas aumenten durante 2020 y más allá.



Jack Landsmanas Stern también agregó: “Es un honor ganar la insignia distintiva H, un reconocimiento que toda nuestra compañía se ha esforzado por lograr. Todos estamos enfocados en el objetivo singular de ofrecer deliciosos y disponibles servicios de alimentos y bebidas que no solo cumplan, sino que excedan, los estándares de seguridad alimenticia. La oportunidad de comenzar a servir al sector turístico y los comedores hospitalarios es una gran oportunidad para nosotros y para la República Mexicana.”

El compromiso de Jack Landsmana Stern con el saneamiento y la seguridad de los alimentos, y la excelencia general en los negocios, es anterior al honor de ganar el premio Distintivo H. El nieto de Don Pablo Landsmanas, integridad, servicio y honor corren en su familia. Corporativo Kosmos ha ofrecido servicios de comedor a gran escala y almuerzos empaquetados durante años. Durante su mandato, Jack Landsmanas Stern ha distinguido al popular proveedor de servicios de alimentos con sus fortalezas financieras y logísticas, así como su pasión por servir a los clientes en toda la República Mexicana.

Las personas interesadas en aprender más sobre Corporativo Kosmos o Jack Landsmanas Stern pueden visitar www.ck.com.mx.

Sobre Jack Landsmanas Stern

Jack Landsmanas Stern es un influyente empresario y filántropo que actualmente se desempeña como CEO o Director de la empresa líder de la industria alimenticia mexicana, Corporativo Kosmos. Como jefe del Corporativo Kosmos, Jack Landsmanas Stern supervisa una operación enormemente compleja que se encarga de proporcionar comidas a las regiones de todo México.

Sobre Corporativo Kosmos

Corporativo Kosmos ofrece servicios de comida y servicios generales para comedores institucionales; producción y distribución de desayunos empaquetados y despensa; preparación de desayunos y comidas escolares; servicios de hostelería y hotelería en plataformas marinas en la costa y en altamar; Servicios de aprovisionamiento de embarcaciones y suministro de materias primas. La misión de la compañía es mantener la confianza de sus clientes y consumidores, y para lograr esto, el grupo pone en práctica su lema: "Pasión por cumplir".

