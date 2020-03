Elias Landsmanas Dymensztejn y Corporativo Kosmos se unen al programa de transporte limpio de México

Elias Landsmanas Dymensztejn of Corporativo Kosmos

MEXICO CITY, MEXICO, MEXICO, March 2, 2020 /EINPresswire.com/ -- Para publicación inmediata - CIUDAD DE MÉXICO, MX - 2 DE MARZO DE 2020 - Una de las compañías más grandes de México, Corporativo Kosmos, ha anunciado su compromiso de reducir el impacto ambiental causado por la industria del transporte al unirse al Programa voluntario de Transporte Limpio de México.

Bajo la dirección de Elias Landsmanas Dymensztejn, emprendedor, filántropo y presidente de Corporativo Kosmos, la plataforma y plan de sustentabilidad de la compañía de más de 50 años destaca dos elementos específicos: el primero, una reducción en la cantidad de emisiones de CO2 producidas por su flota y el segundo, una reducción similar de metano.

"La Plataforma de Sustentabilidad de Corporativo Kosmos está orgullosamente a la vanguardia de los esfuerzos de la industria para ser mejores ciudadanos ambientales de México y del mundo", dijo Elias Landsmanas Dymensztejn. "Estos programas se ajustan a nuestro compromiso de enfrentar los desafíos ambientales de la industria del transporte con honestidad y un sentido de servicio al medio ambiente, a nuestros clientes y a la comunidad global en general.”

Las nuevas regulaciones anunciadas el mes pasado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) están inspirando a las empresas de transporte a reducir su huella de carbono en un esfuerzo por impulsar la industria del transporte del país hacia un futuro más limpio. El Programa voluntario de Transporte Limpio fomenta la adopción de nuevas estrategias, tecnologías y prácticas que ayudarán a las empresas a ser más seguras, eficientes y sustentables, aumentando así la competitividad de la industria del transporte mexicano.

El Programa de Transporte Limpio también busca crear un ciclo de retroalimentación positiva. Esto significa que las empresas como Corporativo Kosmos que adoptan medidas para reducir el uso de combustible y emisiones, a su vez serán promovidas por el programa, de modo que aquellos que buscan enviar mercancías decidan contratar a las empresas con conciencia ambiental.

Corporativo Kosmos tiene una larga historia de progreso en esta área, prometiendo proteger el medio ambiente y recibiendo el reconocimiento del gobierno en múltiples ocasiones por su trabajo. El último de estos reconocimientos provino del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que felicitó al Corporativo Kosmos por los esfuerzos de Serel y La Cosmopolitana (subsidiarias del Corporativo Kosmos) por su trabajo para salvar el medio ambiente.

Sobre Elias Landsmanas Dymensztejn

Elias Landsmanas Dymensztejn es el presidente del Corporativo Kosmos, una firma de más de cincuenta años y una de las compañías más grandes de México. Como presidente del conglomerado empresarial Corporativo Kosmos, siente una gran responsabilidad con respecto a las prácticas éticas y el liderazgo en la industria. Como empresario y filántropo, Elias Landsmanas Dymensztejn tiene una larga historia de trabajo filantrópico, incluido el apoyo a niños huérfanos, madres adolescentes, personas VIH positivas y aquellos que luchan contra la adicción.

Sobre Corporativo Kosmos

Corporativo Kosmos ofrece servicios de comida y servicios generales para comedores institucionales; producción y distribución de almuerzos en caja y despensa; preparación de desayunos y comidas escolares; servicios de hostelería y hotelería en plataformas marinas costa afuera; Servicios de aprovisionamiento de embarcaciones y suministro de materias primas. La misión de la compañía es mantener la confianza de sus clientes y consumidores, y para lograr esto, el grupo pone en práctica su lema: "Pasión por cumplir".



