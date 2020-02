Fógartha ag an DAFM go bhfuil an teacht atá ag onnmhairí beostoic na hÉireann leathnaithe anois go dtí margadh na hAilgéire

Tá an teacht atá ag onnmhairí beostoic na hÉireann leathnaithe go dtí margadh na hAilgéire ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar lá a haon den Mhisean Trádála.

Chomhaontaigh agus shínigh údaráis na hAilgéire teastas chun eallaí a onnmhairiú as Éirinn go dtí an Ailgéir lena marú le héifeacht láithreach. Socraíodh anuraidh go mbronnfaí teastais chun eallaí a onnmhairiú le haghaidh póraithe agus le haghaidh ramhraithe.

Faoi chomhaontú an lae inniu, cuirfear deiseanna móra ar fáil d'onnmhairithe beostoic na hÉireann agus is léiriú an comhaontú sin ar na caighdeáin is airde de shláinte agus leas ainmhithe atá in Éirinn. Maidir le honnmhairí beo, is í an DAFM a bhíonn i mbun na gcóras géar sláinte agus leas ainmhithe chun leas eallaí a chosaint nuair a bhíonn siad á n-iompar.

Chuir an cruinniú dlús chomh maith faoin bplé atá ar siúl chun go mbeidh teacht ag onnmhairí mairteola agus caoireola na tíre seo ar mhargadh na hAilgéire. I measc na saincheisteanna eile a pléadh bhí na deiseanna rannpháirtíochta agus comhpháirtíochta a d'fhéadfadh a bheith idir an dá thír chomh maith le comhpháirtíocht theicniúil.

Nótaí d'eagarthóirí

Is ionann margadh na hAilgéire agus príomhdheis d'onnmhairí beostoic na hÉireann. Tháinig fás láidir ar allmhairí eallaí beo sa bhliain 2019 go dtí tuairim is 100,000 bó, agus is tairbh óga a bhí i 75% díobh sin.

CRÍOCH

