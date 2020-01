Über 500 Klientenausaller Welt, nahmenvom 10. bis 14. November 2019

HAWAII, HAWAII, USA, January 13, 2020 /EINPresswire.com/ -- Urlaub von der Arbeit; um an Jubilee Ace's Recreation and Recognition Fernwehteilzunehmen. Hawaii, die seelenbewegendeUtopiemitverlockendenSonnenuntergängen und Killerwellen, war GastgeberfürHunderte von verdienten, eifrigenTeilnehmern. Der Höhepunkt der Wocheist das Aloha-Themengala-Dinner mitFirmen-Updates und spannendenEntwicklungen.

Eine Nacht für die Ewigkeit

Das prestigeträchtige Dinner verpackt Glanz und Glamour auf demrustikalenParadies. Hunderte von Teilnehmernströmtenzum Pre-Dinner-Abend-Cocktail. AlleTeilnehmererhaltenbei der AnmeldungeinegroßzügigeLeckerei-Tüte, bevor siesichzumFotografieren in den Wartebereichbegeben.

Die Party kannbeginnen!

Die Emcees begannen den Abend mit den VIPs, die auf die lärmendeMengevordemHintergrundtahitischerTrommelschlägeanstießen. Der Saal ertrinkt in demüberraschendweichenChampagner und der RufnachNachfüllungenertöntdurch die Nacht. Der GastgeberüberreichteaucheinefreudigeÜberraschungfüralleanwesendenGäste, die jeweilseinGeldgeschenk von 100 US-Dollar erhielten, und imganzen Saal warenEchos der freudigenFeierlichkeitzuhören.

VIPs sprichtmit denTeilnehmern

Der Chief Investment Officer, Steve Colbert, betratalserster die Bühne und begrüßtealle auf Hawaii. Mark Davis, Chief Operations Officer, gab einenEinblick in die aktuellenMarktbedingungen und die Auftritte von Jubilee Ace in den vergangenen 6 Monaten, die vomlebhaftenPublikummitgroßemJubelaufgenommenwurden.

Fühle die Hitze

Alsnächstessteht der immensbeliebteinternationaleMarketingdirektor Bobby Low auf der Bühne. Jeder war auf der Kante seines Sitzeswährend Bobby's leidenschaftlicheLieferung auf die wichtigstenbevorstehendenEntwicklungenalsAqualutiongenannt. Von der AQUA-Lösungzur AQUA-Evolution und schließlichzur AQUA-Revolution. Details zuMyAQUA und der intuitivenAdvanced A.I., der Entwicklung der nächsten Generation von Jubilee Ace, werden nun offiziellveröffentlicht. Jubilee Ace's Fortschritt in so kurzer Zeit ist so beeindruckendwie es nurgeht.

Erkennungsnacht

Jubilee Ace scheutweder Budget nochMühemit der Anerkennungihrer Top-Performer auf der Bühne.

Top 10 AuszeichnungfürExzellenz;

Top 10 Elite Spitzenperformer;

Top 10 InspirierendePersonen des Jahres;

Top 10 AnerkennungspreisfürKonsequenz;

Top 10 Sponsoren;

Ace Presidenten;

"Die Pioniere von Jubilee Ace. UnsereDankbarkeitgegenüberunserenPionierengehtübereineinfaches "Danke" hinaus. Sie sind die GrundlageunseresGeschäfts und unseresNetzwerks. Sie sindes, die zuerst an unsgeglaubthaben. Sie sind es, die Jubilee Ace von Grund auf aufgebauthaben. Und siesind es auch, die unsheutehiersind.

Sie haben das Leben vieler Menschen berührt und verändert. Sie haben den UnterschiedzwischenMittelmäßigkeit und Exzellenzgemacht. Es istIhrGlaube und IhreLeidenschaft, die unserGeschäftvorangetriebenhaben. Und in dieser Mitte verwirklichen Sie die Träume von vielen, die an unsglauben. IhreHingabe und Ihr Engagement sindeinEckpfeilerunsererErfolgsgeschichte."

Die ersten 4 PreisträgerhabenjeweilseinenPreis in Höhe von 2.000 US$ eingesteckt. Während Jubilee Ace auch Rolexes an die Top 10 Sponsorenfür die Teamentwicklungschenkte; und einespeziellangefertigte AQUA-Themennadelmiteinem 1-Karat-Diamanten im Wert von 20.000 US-Dollar an 13 anwesende ACE-Präsidentenfür die Nacht. MehrerePreisträgernahmensicheinen Moment Zeit, um auf der BühneihreErfolgsgeschichtenzuerzählen und dankten Jubilee Ace für die einmaligeGelegenheit.

Top 30 Prebook-Challenge-Gewinner

Die Ergebnissesindendlich da! MitKunden, die nochimmer von demintensivenKampf um die Top 30 Plätzepulsieren. Pochende Finger, ängstlicheGesichter und auf die LeinwandgeklebteAugen, die sehnsüchtigdaraufwarten, auf die Bühnegerufenzuwerden. Nach und nachwurden die Namenbekanntgegeben und allex`Preisgewinnergingen auf die Bühne, um den Siegzufeiern, wobei der ultimativeGewinnermiteinem Lamborghini Huracan im Wert von bis zu 300.000 US-Dollar davonlief.

