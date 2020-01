An meabhrúchán deiridh le haghaidh freagraí ar chomhairliúchán Ag Climatise eisithe ag an Aire Creed

Mheabhraigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. don phobal feirmeoireachta agus don phobal i gcoitinne go mbeidh deireadh ag teacht go luath leis an gcomhairliúchán poiblí i ndáil le Plean Oibre Náisiúnta Aeir & Aeráide don Earnáil Talmhaíochta go dtí an bhliain 2030 agus ina dhiaidh - dar teideal Ag-Climatise.

Dúirt an tAire, "Tá spriocdháta an Aoine don chomhairliúchán ag teannadh linn, agus tá sé tábhachtach go gcuirfidh feirmeoirí agus an earnáil agraibhia níos leithne a gcuid tuairimí ar aghaidh. Cáipéis beartais thar a bheith tábhachtach a bheidh i bPlean Oibre Ag-Climatise don earnáil seo sna blianta atá ag teacht agus ina dhiaidh sin. Tá sé tábhachtach go gcuirfeadh gach duine a gcuid tuairimí in iúl. Ní mór do na páirtithe leasmhara agus feirmeoirí ar fad a bheith rannpháirteach go hiomlán má táimid chun na hathruithe atá le déanamh a thabhairt chun críche."

Tá cuspóir phlean oibre Ag-Climatise soiléir. Faoin bplean oibre seo déantar ár dtiomantais faoin bPlean Gníomhaithe Uile Rialtais ar son na hAeráide a aistriú agus déantar iad a aistriú ina ngníomhaíochtaí soiléir d'fhonn ár dtiomantais a thabhairt chun fíre. Tá oifigigh as mo Roinn féin ag eagrú tuilleadh rannpháirtíochta le príomhpháirtithe leasmhara i láthair na huaire. Éascóidh sin plé go luath ar roinnt de na treochtaí atá ag teacht chun cinn ón bpróiséas comhairliúcháin."

Nótaí d'Eagarthóirí:

Dé hAoine an 10 Eanáir 2020 an dáta a mbeidh deiridh leis an gcomhairliúchán.

Tá dhá ghné ag baint leis an gcomhairliúchán, mar seo a leanas:

Plean Oibre maidir le Ag Climatise ina leagtar amach cúinsí agus ina gcuirtear roinnt ceisteanna. Suirbhé ar líne chun freagra ar na ceisteanna a éascú. Suirbhé Ag-Climatise. Glacfaidh sé thart ar 35 nóiméad an suirbhé a chur i gcrích.

Cuirtear fáilte chomh maith roimh thuairimí i scríbhinn chuig Agclimatise@agriculture.gov.ie agus sa phost chuig:

Comhairliúchán maidir le Plean Oibre Aeráide & Aeir

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara,

An Rannán Beartas um Athrú Aeráide & Bithfhuinneamh

Ionad Gnó Grattan,

Bóthar Bhaile Átha Cliath,

Port Laoise,

Co. Laoise

Éire

R32 K857

Is féidir an Plean Gníomhaithe Uile-Rialtais ar son na hAeráide a fháil anseo

Date Released: 08 January 2020