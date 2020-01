하와이에서 개최 된 축제 에이스 엔터테인먼트 및 표창 이벤트

전세계에서 500명이넘는회원들이 2019년 11월 10일부터 14일동안주빌리에이스레크리에이션&레코그니션행사에매일열심히일한중한때의휴가를즐겼습니다

하와이, 하와이, 아메리카 합중국, January 6, 2020 /EINPresswire.com/ -- 하와이, 매혹적인석양과밀려오는파도로많은사람을매료시키는유토피아에서수백명의열성적인참가자를받아들였습니다. 이벤트의하이라이트는회사의최신정보나여러가지개발상황의발표가행해진하와이를테마로한갈라디너였습니다.

모든참가자를위한밤

준비된일류디너에는소박한낙원의화려함과매력이가득차있었습니다. 디너앞에는참석자전원에게이브닝칵테일이전해졌습니다. 참가자는접수시에기프트백을받고그후사진촬영등을할수있는대합실로이동했습니다.

이제파티가시작됩니다!

타히티드럼의비트를배경으로, 사회자에의해 이벤트가시작되어, 최초로 VIP에의한건배가행해졌습니다. 부드러운샴페인에참가자들은기쁨에취했습니다. 이벤트의첫머리에호스트가참가자전원에게현금 100달러의선물을지원했고회장은놀라움과환희의소리로가득찼습니다.

VIP부터참가자들에게성원

치프인베스트먼트오피서, 스티브콜버트가하와이의이벤트참가자전원을환영했습니다.치프오퍼레이팅오피서, 마크데이비스가시장상황과주빌리에이스의과거반년의실적을발표하자, 회장이갈채에들끓었습니다.

열정을느껴라

다음으로, 전세계의멤버들의큰인기의인터내셔널마케팅디렉터, 바비로우씨가단상에올랐습니다. 누구나바비의아쿠아루션이라고불리는, 향후의주요한개발에관한열심인스피치동안, 눈을반짝이며, 그이야기에귀를기울이고있었습니다. 아쿠아솔루션부터아쿠아에볼루션, 그리고아쿠아레볼루션. 마이아쿠아의상세, 그리고직관적인최첨단 A.I. 차세대주빌리에이스개발이발표되는순간이었습니다. 이정도의단기간에, 주빌리에이스는여기까지의진화를이룬것입니다.

인정식의밤

주빌리에이스는탑퍼포머에게감사의뜻을담은훌륭한많은상품등을수여했습니다.

톱10우수상;

톱10엘리트피크퍼포머

가장인상적인멤버톱10

가장일관성있던멤버톱10;

톱10스폰서;

에이스프레지던트;

주빌리에이스인 "파이오니아" 우리에게서파이오니아여러분을대하는마음은단순한 "고맙다"에그치지않습니다. 그들은우리의비즈니스나네트워크의초석입니다. 그들이처음에우리를믿어준것입니다. 그들이아무것도없는곳에서, 주빌리에이스를만들어낸것입니다. 그리고오늘우리가여기에있을수있는것은그들이있었기때문이아닐수없습니다.

당신들은많은사람을만나고많은사람의인생을바꾸었습니다. 당신은평범을최고의것으로바꾸었습니다. 당신의신뢰와열정이우리비즈니스의원동력이되었습니다. 그리고그속에서, 우리를믿는많은사람들의꿈을실현해왔습니다. 당신의헌신과커밋먼트는우리성공스토리의초석입니다.



최초의 4개의대상자는각각 US$2,000이전달되었습니다. 톱 10팀을구성스폰서에는롤렉스가수여되어특제의 AQUA의로고를본뜬 1캐럿, US$20,000의다이아몬드핀이 13명의에이스프레지던트에게전달됐습니다. 몇몇분들께는단상에서그들의성공비화를말하고, 그리고주빌리에이스에대한감사의뜻을표명해주셨습니다.

톱30프리북킹챌린지

결과가나왔습니다!참가자는상위 30위를목표로한흥분이가시지않은가운데누가 1위인지스크린을응시하고있었습니다.최종승자는 $30만의람보르기니후라칸을구할수있습니다.

