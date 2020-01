ハワイで開催されたジュビリーエースエンターテイメントおよび表彰イベン

世界中から500名を超えるメンバーが、2019年11月10日から14日の間、ジュビリーエースのレクリエーション&レコグニション・

ハワイ, ハワイ, アメリカ, January 2, 2020 /EINPresswire.com/ -- イベントで、毎日のハードワークからひと時の休暇を楽しみました。ハワイ、魅惑的な夕陽と打ち寄せる波で多くの人を魅了するユートピアで、何百人もの熱心な参加者を受け入れました。イベントのハイライトは、会社の最新情報や様々な開発状況の発表が行われた、ハワイをテーマにしたガラ・ディナーでした。

全ての参加者のための夜

用意された一流のディナーには、素朴な楽園の華やかさと魅力が詰まっていました。ディナーの前には、参加者全員にイブニングカクテルが振舞われました。参加者は、受付時にギフトバッグを受け取り、その後写真撮影等を行える、待合室に移動しました。

これからパーティーが始まります!

タヒチのドラムのビートを背景に、司会者により、イベントが始まり、最初にVIPによる乾杯が行われました。振舞われたスムーズなシャンパンに、参加者は酔いしれました。イベントの冒頭にホストにより、参加者全員に現金100ドルのプレゼントが渡され、会場は驚きと歓喜の声で満ち溢れました。

VIPによる参加者へのエール

チーフ・インベストメント・オフィサー、スティーブ・コルバートがハワイのイベント参加者全員を歓迎しました。チーフ・オペレーティング・オフィサー、マーク・デービスが市場の状況とジュビリーエースの過去半年の実績を発表すると、会場が喝采に沸きました。

Feel the fever

次に、世界中のメンバーに大人気のインターナショナル・マーケティング・ディレクター、ボビー・ロウ氏が壇上に上がりました。誰もがボビーのアクアリューションと呼ばれる、今後の主要な開発に関する熱心なスピーチの間中、目を輝かせて、その話に聞き入っていました。アクアソリューションからアクアエボリューション、そしてアクアレボリューション。マイアクアの詳細、そして直観的な最先端A.I. 次世代のジュビリーエースの開発が発表された瞬間でした。これほどの短期間で、ジュビリーエースはここまでの進化を遂げたのです。

レコグニションの夜

ジュビリーエースは、トップパフォーマーに、感謝の意を込めた素晴らしい多くの賞品等を授与しました。

トップ10優秀賞;

トップ10エリート・ピークパフォーマー;

最もインスピレーショナルなメンバー・トップ10

最も一貫性のあったメンバー・トップ10;

トップ10スポンサー;

エースプレジデント;

ジュビリーエースの「パイオニア」。私たちからパイオニアの皆さんに対する気持ちは、単なる「ありがとう」にとどまりません。彼らは、私たちのビジネスやネットワークの礎です。彼らが最初に私たちを信じてくれたのです。彼らが何もないところから、ジュビリーエースを創り上げたのです。そして、今日私たちがここにいられるのは、彼らがいたからにほかなりません。

あなたたちは、多くの人に触れ、多くの人の人生を変えました。あなたは、平凡を最高なものに変えました。あなたの信頼と情熱が、私たちのビジネスの原動力となりました。そしてその中で、私たちを信じる多くの人々の夢を実現してきました。あなたの献身とコミットメントは、私たちのサクセスストーリーの礎石です。

最初の4つの賞の対象者には、それぞれUS$2,000が渡されました。トップ10チーム構築スポンサーには、ローレックスが授与され、特製のAQUAのロゴを模した1カラット、US$20,000のダイヤモンドピンが13人のエースプレジデントに手渡されました。数人の方には、壇上で彼らの成功秘話を話し、そしてジュビリーエースに対する感謝の意を表明してくださいました。

トップ30プレブック・チャレンジ

結果が出ました!参加者は、上位30位を目指した興奮冷めやらない中、誰が1位かをスクリーンを凝視していました。最終的な勝者は、US$30万のランボルギーニ・ウラカンを手にすることができるのです。

