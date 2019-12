La FDA es miembro de la Coalición de Concientización Acetaminofén (AAC en inglés), un grupo diverso de líderes en salud y organizaciones de consumidores. La campaña de educación de AAC, "Double Check, Don’t Doble Up” aborda el tema del consumo se seguro de acetaminofén para más información visite: www.knowyourdose.org (información disponible en español) English Usted tiene síntomas de la gripe, así que usted ha recibido algún alivio durante los dos últimos días tomando un medicamento contra la tos y la gripe intervalos de pocas horas. Al final del día, usted tiene dolor de cabeza y piensa tomar un par de tabletas de acetaminofén para tratar el dolor. ¡Deténgase! Puede que no se dé cuenta de que más de 600 medicamentos, tanto de receta como de venta libre (OTC), contienen el ingrediente activo acetaminofén para ayudar a aliviar el dolor y reducir la fiebre. Tomados cuidadosa y correctamente, estos medicamentos pueden ser seguros y eficaces. Pero si toma demasiado acetaminofén puede que le produzca daños al hígado. El acetaminofén es un medicamento común para aliviar el dolor ligero o moderado de dolores de cabeza, dolores musculares, períodos menstruales, resfriados y gargantas irritadas, dolores de muelas, dolores de espalda y para reducir la fiebre. También se usa en medicinas combinadas, que tienen más de un ingrediente activo para tratar más de un síntoma. Estamos en temporada de resfriados y gripe El Instituto Nacional de Salud (NIH) dice que los norteamericanos contraen mil millones de resfriados al año y hasta un 20% de los norteamericanos contraen la gripe. Más de, 7 en 10 norteamericanos usan medicamentos de venta libre para tratar síntomas de resfriados, tos y gripe. La doctora Fathia Gibril, una supervisora médica en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), explica que los consumidores que buscan alivio de un resfriado o la gripe puede que no sepan que el acetaminofén se presenta en combinación con muchos otros medicamentos usados para tratar esos síntomas. “Así que si usted está tomando más de un medicamento a la vez”, ella dice, “puede que esté en riesgo de hacerle daño al hígado”. Los síntomas de una sobredosis de acetaminofén pueden tardar varios días en aparecer, e incluso cuando son aparentes, pueden imitar los síntomas de la gripe o resfriado. La dosis actual máxima recomendada para adultos de acetaminofén es de 4,000 miligramos por día. Para evitar exceder esta dosis: no tome más de un producto de venta libre que contenga acetaminofén,

no tome un producto de receta y de venta libre al mismo tiempo que contengan acetaminofén , y

no exceda la dosis recomendada de ningún producto que contenga acetaminofén. “Cuando esté en la farmacia decidiendo qué producto comprar, revise la etiqueta de “Información del Medicamento” de productos contra la tos y gripe de venta libre antes de usar dos o más productos al mismo tiempo”, dice Gibril. Si todavía no está seguro qué comprar, pídale al farmacéutico que le aconseje. Dependa en los expertos de salud El acetaminofén se usa en muchos medicamentos prescritos comúnmente en combinación con analgésicos tales como codeína, oxicodona, e hidrocodona. En enero de 2011, la FDA reportó que las sobredosis de medicamentos de receta que contienen acetaminofén fueron responsables de casi la mitad de todos los casos de daños al hígado relacionadas con el acetaminofén en los EE.UU. Cuando sus proveedores de salud le prescriben un medicamento, asegúrese de preguntar si el medicamento contiene este ingrediente activo, y también de informarles de todos los otros medicamentos (de receta y venta libre) y suplementos que está tomando. Incluso si aún tiene fiebre o dolor, es importante no tomar más que lo indicado en la receta o etiqueta, hace notar la supervisora médica de la FDA, la doctora Sharon Hertz. Pero tenga cuidado, la palabra “acetaminofén” no está siempre deletreada en su totalidad en la etiqueta del paquete. Abreviaturas tales como APAP, Acetaminof, Acetaminop, Acetamin, o Acetam pueden utilizarse indistintamente. Cuando compre productos de venta libre, Hertz sugiere que adopte la costumbre de mencionar al farmacéutico qué otros medicamentos y suplementos está tomando y de preguntar si tomar más acetaminofén es seguro. Cuando el medicamento es para niños, la sección de “Instrucciones” de la etiqueta de Información del Medicamento le dice si el medicamento es correcto para su hijo y cuál es la dosis recomendada. Si una dosis para el peso y edad de su hijo no figura en la etiqueta y usted no sabe cuánto darle, pregunte a su farmacéutico o médico qué debe hacer. Si piensa usar un medicamento que contiene acetaminofén, usted debiera informar a su proveedor de salud si usted tiene o ha tenido alguna vez alguna enfermedad del hígado. El acetaminofén y el alcohol pueden que tampoco sea una buena mezcla, dice Hertz. Si toma tres o más bebidas alcohólicas al día, asegúrese de hablar con su proveedor médico antes de usar un medicamento que contiene acetaminofén. regrese al inicio

