English Si usted tiene un perro o un gato que enfermó después de comer carnazas (tiras o palitos de carne seca) para mascotas, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) le gustaría que usted o su veterinario no los comunicara. La agencia ha emitido reiteradas alertas para los consumidores sobre los reportes que ha recibido de enfermedades relacionadas con las carnazas de carne seca para mascotas, las cuales involucran a 3,600 perros y 10 gatos en los Estados Unidos desde 2007. Aproximadamente 580 de estas mascotas han muerto. A la fecha, el Centro de Medicina Veterinaria (CVM, por sus siglas en inglés) de la FDA ha realizado más de 1,200 pruebas, visitado a fabricantes de carnazas de carne seca para mascotas en China, y colaborado con colegas en círculos académicos, laboratorios estatales y gobiernos extranjeros. Sin embargo, la causa exacta de la enfermedad aún se desconoce. Con el fin de recabar aún más información, la FDA está acudiendo a veterinarios acreditados y dueños de mascotas de todo el país. “Éste es uno de los brotes [de enfermedad] más desconcertantes y misteriosos que hemos encontrado”, dice la directora del CVM, Bernadette Dunham. “Nuestros queridos compañeros de cuatro patas merecen que hagamos nuestro mejor esfuerzo, y lo estamos haciendo”. En una carta dirigida a los veterinarios acreditados de los Estados Unidos, la FDA enumera la información que necesitan los laboratorios que analizan las carnazas de carne seca e investigan las enfermedades y las muertes relacionadas con ellas. En algunos casos, a los veterinarios se les pedirá que proporcionen muestras de sangre, de orina y de tejido de sus pacientes para llevar a cabo análisis más profundos. La FDA solicitará el permiso por escrito de los propietarios de las mascotas y cubrirá los costos, incluyendo el de envío, de cualquier prueba que solicite. Entre tanto, la carta dirigida a los veterinarios irá acompañada de una hoja informativa (en inglés) para el consumidor, a fin de que puedan alertarlos sobre el problema y recordarles que las carnazas no forman parte esencial de una dieta equilibrada. La hoja informativa también explica a los consumidores cómo pueden contribuir a la investigación que lleva a cabo la FDA denunciando enfermedades potencialmente relacionadas con las carnazas para mascotas a través de internet o llamando al coordinador de Quejas del Consumidor de la FDA de su estado. A qué debe estar atento Horas después de consumir carnazas que se venden como palitos o tiras de carne seca de pollo, pato, camote (batata dulce) o de fruta seca, algunas mascotas han mostrado una disminución en el apetito y en la actividad, vómitos, diarrea (a veces con sangre o moco), aumento en el consumo de agua o aumento en la micción (necesidad de orinar a menudo). Los casos graves han implicado insuficiencia renal, sangrado gastrointestinal y un trastorno renal poco común. Alrededor del 60 por ciento de los casos tuvieron que ver con enfermedades gastrointestinales y un 30 por ciento con los riñones y el sistema urinario. Los demás casos arrojaron síntomas diversos, tales como colapsos, convulsiones o problemas de la piel. La mayoría de las carnazas de carne seca en cuestión fueron elaboradas en China. Las leyes estadounidenses no obligan a los fabricantes de alimentos para mascotas a declarar el país de origen de cada uno de los ingredientes de sus productos. Varios productos de carnazas de carne seca para mascotas fueron retirados del mercado en enero de 2013, luego de que un laboratorio del estado de Nueva York informara haber encontrado rastros de hasta seis fármacos diferentes en ciertas carnazas para mascotas hechas en China. Aunque la concentración de estos fármacos fue muy baja y es improbable que hayan causado las enfermedades, la FDA observó una disminución en el número de reportes de enfermedades a causa de las carnazas de carne seca después que los productos fueran retirados del mercado. La FDA cree que el número de reportes pudo haber disminuido simplemente porque había menos carnazas de carne seca disponibles en el mercado. Mientras tanto, la agencia exhorta a los propietarios de animales a ser cautelosos al darles carnazas a sus mascotas. Si le proporciona esas carnazas y su mascota enferma, deje de hacerlo de inmediato, considere consultar con su veterinario, y guarde el resto de las carnazas y el empaque para su posible análisis. Qué está haciendo la FDA Desde 2011, se ha sometido a pruebas a más de 1,200 muestras de carnazas de carne seca para mascotas en busca de una variedad de contaminantes químicos y microbiológicos, desde antibióticos hasta metales, pesticidas y salmonela. Asimismo, se han llevado a cabo pruebas de DNA, junto con pruebas sobre la composición nutricional. Además de continuar con las pruebas en las muestras de carnazas para mascotas en los laboratorios de la FDA, la dependencia está trabajando con la Red de Investigación y Respuesta de Laboratorios Veterinarios (Vet-LIRN, por sus siglas en inglés), un sistema de laboratorios del gobierno y de diagnóstico veterinario que la FDA coordina en todos los Estados Unidos y Canadá (El resumen de las pruebas está disponible en el página web de Vet-LIRN). Las inspecciones hechas en China a los establecimientos donde se fabrican los productos de carne seca relacionados con algunas de las tasas más altas de denuncias de enfermedades en mascotas no identificaron la causa de dichas enfermedades. Sin embargo, sí identificaron otras rutas de investigación adicionales, tales como la cadena de abasto de algunos ingredientes de las carnazas. Aunque los inspectores de la FDA no han encontrado pruebas que identifiquen la causa de la ola de enfermedades, sí descubrieron que una empresa utilizó documentos falsificados de recepción de glicerina, uno de los ingredientes de la carne seca. Las autoridades chinas informaron a la FDA que habían incautado productos de la empresa y suspendido sus exportaciones. Para identificar la raíz de este problema, la FDA se reúne periódicamente con los fiscalizadores en China a fin de intercambiar hallazgos. Asimismo, la agencia tiene contemplado recibir a científicos chinos en sus instalaciones de investigación veterinaria con el propósito de aumentar la cooperación científica. La FDA también se comunicó con empresas de alimentos para mascotas estadounidenses para procurar ampliar la colaboración en materia científica e intercambio de información, y ha contratado laboratorios de diagnóstico. "Nuestra ferviente esperanza como amantes de los animales", dice Dunham, "es que pronto encontraremos la causa y le pondremos fin a estas enfermedades".

