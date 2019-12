El doctor Ali Mohamadi, director médico de la FDA, quiere que los adolescentes conozcan lo peligroso que es el uso de esteroides con la esperanza de que sean mejores atletas o más atractivos. English Los esteroides anabólicos pueden ocasionar lesiones tanto temporales como permanentes a quienquiera que los use. Los adolescentes, cuyos cuerpos aún están en desarrollo, corren el mayor riesgo. Un número alarmante de jóvenes están probando los esteroides con la esperanza de mejorar su habilidad atlética o su apariencia. El Dr. Ali Mohamadi, un oficial médico de la División de Productos para el Metabolismo y Endocrinos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), advierte a los adolescentes y a los padres de familia sobre los peligros del uso de los esteroides. P: ¿Qué son los esteroides anabólicos y cuántos adolescentes los usan? R: Son drogas que imitan el funcionamiento de la hormona sexual masculina testosterona. Esto incluye el fomento del crecimiento celular, en especial en los músculos, y mantener o aumentar las características físicas masculinas. Se han llevado a cabo varios estudios y, en general, reflejan los hallazgos de un estudio del Sistema de Vigilancia de los Factores de Riesgo del Comportamiento en los Jóvenes, el cual estima que entre los estudiantes de educación secundaria de los Estados Unidos, 4.9% de los varones y 2.4% de las mujeres han usado esteroides anabólicos por lo menos una vez en su vida. Eso es 375,000 jóvenes varones y 175,000 mujeres. P. ¿Cuáles son los efectos secundarios del uso de esteroides anabólicos? R: Se sabe que producen una serie de efectos adversos en muchos de los sistemas del organismo, y en muchos casos el daño no es reversible. Entre éstos están problemas de fertilidad, impotencia, presión arterial alta y colesterol, y anormalidades del corazón y del hígado. Los varones pueden presentar un encogimiento de los testículos o la aparición de tejido mamario, y las mujeres, irregularidades menstruales, así como la aparición de vello corporal y facial. Ambos pueden sufrir acné. Tanto los varones como las mujeres también pueden experimentar cambios de estado de ánimo y un comportamiento agresivo, lo cual no sólo puede afectar la vida de quienes toman esteroides, sino de todos los que los rodean. P. ¿Se necesita una receta médica para adquirir esteroides? R: Sí. De hecho, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos identifica los esteroides como sustancias controladas de Clasificación III, con estrictas regulaciones que significan que no sólo se necesita una receta médica, sino que existen controles adicionales. Por ejemplo, en los Estados Unidos es ilegal tener posesión de ellos sin una receta médica y, en la mayoría de los casos, ésta debe presentarse por escrito y no puede prescribirse llamando a un farmacéutico. En las etiquetas de algunos esteroides se recomienda medir los niveles hormonales durante su uso. El número de usos aprobados por la FDA es limitado. La mayoría se prescriben como un remplazo cuando se presentan niveles de esteroides por debajo de los normales. También se prescriben para padecimientos como atrofia muscular, problemas de cicatrización y trastornos pulmonares o de la médula ósea muy específicos. Un profesional de la salud puede prescribir esteroides fuera de lo recomendado; o sea, para otras condiciones aparte de las aprobadas por la FDA. Pero los niños, y en especial los adolescentes, están accediendo a los esteroides y usándolos por motivos muy diferentes a los usos indicados. P: Entonces, ¿cómo es que los adolescentes acceden a ellos? R: Algunos obtienen recetas de un médico autorizado para propósitos tales como inducir la pubertad en niños de “lento desarrollo” o para estimular el crecimiento en adolescentes cuyo crecimiento se ha “estancado”. Algunos pueden estar tratando con clínicas inescrupulosas o con traficantes callejeros en el mercado negro. Desafortunadamente, algunos proveedores venden esteroides anabólicos en Internet sin receta. Las personas también deben saber que algunos suplementos alimenticios para el fisicoculturismo pueden incluir, de manera ilícita, esteroides o sustancias parecidas, y que pueda que la declaración de ingredientes de la etiqueta no muestre dicha información. P: ¿Qué está haciendo la FDA para evitar estas ventas ilegales? R: La FDA está tomando una serie de medidas para desalentar estas prácticas. Ha actuado en contra de los distribuidores en Internet que venden esteroides sin una receta válida, aunque el problema recurrente es que uno puede quitar un sitio web, pero surge otro. El desafío se intensifica aun más por el hecho de que muchos proveedores en Internet no anuncian con claridad el contenido de los productos que venden, pueda que operen fuera de los Estados Unidos, y las productos no las prescribe un médico autorizado que pueda ayudar a la gente a evaluar los riesgos y los beneficios. En tales casos, las personas quizás no tengan la menor idea de qué es lo que están tomando, cuál debería ser la dosis adecuada ni qué niveles de control y seguridad se usaron durante el proceso de producción. Estos hechos amplifican aun más los riesgos de usar esteroides anabólicos sin una prescripción médica de lo que serían de otro modo. P: ¿Qué le diría a un adolescente que usted supiera que se siente tentado a usar esteroides? R: Yo subrayaría los graves peligros potenciales para su salud, tanto a corto como a largo plazo. En vez de hacerte ver o desempeñarte mejor, lo más probable es que los esteroides tengan consecuencias desfavorables que podrían afectarte de por vida. También le recordaría que hay varias formas de aumentar la masa muscular y el desempeño deportivo, entre ellas un régimen de ejercicio y dieta, sin recurrir a terapias extremas y peligrosas. P: ¿Qué quisiera decirles a los padres? R: La tendencia de los padres es a no creer que sus hijos adolescentes considerarían tomar esteroides anabólicos, pero lo cierto es que la frecuencia en el uso de esteroides en adolescentes es mucho mayor de lo que muchos pensarían. Durante esta época del año, cuando los jóvenes están en la escuela y se reincorporan a sus rutinas deportivas, los padres deben estar atentos a los posibles indicios de su uso. Los cambios en el estado de ánimo son uno de los primeros efectos secundarios que se presentan, y el uso de esteroides puede ocasionar manías o depresión. El acné también es uno de los primeros efectos secundarios y puede ir seguido de un crecimiento mamario en los varones o de un aumento del vello corporal en las mujeres. Un aumento sorprendente de la masa muscular también debe ponernos a pensar. Es un problema tan real como sorprendente.

