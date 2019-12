English ¿Bebe sólo una taza de café o de té a para comenzar la mañana con la esperanza de la cafeína lo ayude a arrancar el día? ¿La sigue con una o dos bebidas con cafeína y luego bebe varias tazas más de café durante el transcurso del día? ¿Importa esto? Según los científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), la cafeína puede ser parte de una dieta saludable para la mayoría de la gente, pero demasiada cafeína puede poner en peligro su salud. Dependiendo de factores tales como el peso, los medicamentos que pueda estar tomando y la sensibilidad individual, lo que es “demasiado” puede variar de una persona a otra. Infórmese más sobre la cafeína con las siguientes preguntas y respuestas. 1. ¿Que clases de alimentos y bebidas contienen cafeína? La cafeína puede encontrarse de forma natural en las plantas que utilizamos para hacer café, té y chocolate. También se encuentra en algunas plantas utilizadas como saborizantes, tales como el guaraná o en tés alternativos populares en América del Sur, tales como la yerba mate (Ilex paraguariensis) y la guayusa (Ilex guayusa). La cafeína también puede añadirse como ingrediente a alimentos y bebidas. 2. ¿Cómo sabe uno cuánta cafeína contiene un alimento o bebida? La etiqueta de muchos alimentos empaquetados, entre ellos bebidas y suplementos alimenticios con cafeína, proporcionan de manera voluntaria información sobre la cantidad de este estimulante que contienen. Los consumidores deben tener cuidado al consumir por primera vez un nuevo alimento empaquetado adicionado con cafeína si la cantidad que contiene no aparece indicada en la etiqueta. Hay varias bases de datos en línea que ofrecen aproximaciones sobre el contenido de cafeína de algunos alimentos y bebidas, como el café y los tés. Sin embargo, la cantidad que contienen estas bebidas puede variar dependiendo de factores tales como dónde y de qué manera los granos de café y las hojas de té fueron cultivados y procesados, y la forma de preparación de la bebida. Como referencia, una lata de 12 onzas (355 ml) de refresco con cafeína por lo general contiene de 30 a 40 miligramos de cafeína; una taza de 8 onzas (237 ml) de té verde o negro, de 30 a 50 miligramos, y una taza de 8 onzas de café, algo más cerca de los 80 a 100 miligramos. La cafeína de las bebidas energizantes puede variar entre los 40 y 250 miligramos por cada 8 onzas de líquido. 3. Si en un café o té dice “descafeinado”, ¿significa que no contiene cafeína? No, los tés y cafés descafeinados tienen menos cafeína que sus contrapartes normales, pero aún contienen algo. Por ejemplo, el café descafeinado normalmente contiene de 2 a 15 miligramos en una taza de 8 onzas. Si usted tiene una fuerte reacción negativa a la cafeína, quizás quiera evitar estas bebidas en lo absoluto. 4. ¿Cuánta cafeína es demasiada? Para los adultos sanos, la FDA ha mencionado 400 miligramos al día —que son de cuatro a cinco tazas de café— como una cantidad que en general no se relaciona con efectos negativos peligrosos. Sin embargo, hay un amplio grado de variación en lo sensibles que son las personas a los efectos de la cafeína y qué tan rápido la metabolizan (asimilan). Algunos padecimientos tienden a hacer más sensibles a las personas a los efectos de la cafeína, al igual que ciertos medicamentos. Además, si está embarazada o procurando estarlo, o si está amamantando o le preocupa alguna otra afección o medicamento, le recomendamos consultar con su prestador de servicios de salud si necesita limitar su consumo de cafeína. La FDA no ha establecido un nivel para los niños, pero la Academia Americana de Pediatría desaconseja el consumo de cafeína u otros estimulantes por parte de los niños y adolescentes. 5. ¿Cómo sabe uno si ha consumido más cafeína de la que puede tolerar? El consumo excesivo de cafeína puede causar: insomnia

nerviosismo

ansiedad

frecuencia cardiaca acelerada

malestar estomacal

náuseas

dolor de cabeza

una sensación de tristeza (disforia)

¿Pone la cafeína en peligro su salud? La FDA calcula que pueden observarse efectos tóxicos, como convulsiones, con un consumo rápido de alrededor de 1,200 miligramos de cafeína, o 0.15 cucharadas de cafeína pura. Los productos a base de cafeína pura y altamente concentrada presentan una amenaza significativa para la salud pública y han contribuido a por lo menos dos muertes en los Estados Unidos en los últimos años (en abril, la FDA tomó medidas para proteger a los consumidores de estos productos). Estos productos, a menudo con etiquetas que los identifican como suplementos alimenticios, consisten en cafeína pura o altamente concentrada, ya sea líquida o en polvo, y suelen comercializarse en envases a granel con hasta miles de porciones por unidad, obligando al consumidor a medir una porción segura de lo que puede ser una cantidad de producto tóxica o incluso mortal. El riesgo de sufrir una sobredosis de cafeína aumenta en la medida que la concentración de este estimulante en el producto aumenta, lo que significa que incluso dosis pequeñas de un producto altamente concentrado pueden acarrear efectos peligrosos. Tan solo una cucharadita de cafeína pura en polvo puede contener la misma cantidad de cafeína que 28 tazas de café, y media taza de un producto de cafeína líquida altamente concentrada, el equivalente de más de 20. Éstas son cantidades tóxicas que pueden tener consecuencias graves para la salud, incluyendo la muerte. 7. ¿Está bien que los niños consuman cafeína? Le recomendamos que consulte con su prestador de servicios de salud para que lo aconseje sobre el consumo de cafeína de su hijo. 8. ¿Beber mucha cafeína sustituye el sueño? No, la cafeína es un estimulante que puede hacer que esté más alerta y despierto, pero no sustituye el sueño. Por lo general, a su cuerpo puede tomarle de 4 a 6 horas metabolizar la mitad de lo que consumió, así que tomar una taza de café con la cena puede mantenerlo despierto a la hora de acostarse. 9. ¿Cómo puedo reducir el consumo de cafeína sin que cause efectos secundarios desagradables? Si está acostumbrado a tomar bebidas que contienen cafeína todos los días y quiere reducir su consumo, lo mejor es hacerlo de forma gradual. Parar de pronto puede provocar síntomas de abstinencia, tales como dolores de cabeza, ansiedad y nerviosismo. A diferencia de la abstinencia de los opiáceos o el alcohol, la de la cafeína no se considera peligrosa, pero sí puede ser desagradable. Tal vez que quiera hablar con su prestador de servicios de salud sobre cómo reducir su consumo.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.