English La etiqueta de información nutricional que pudiera leer al comprar alimentos empaquetados o al preparar una comida ha recibido un cambio de imagen. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) la actualizó para que refleje los últimos descubrimientos científicos. Estos cambios pueden ayudarlo a tomar decisiones más educadas sobre los alimentos que usted y su familia consumen, y lo ayudarán a llevar una dieta saludable. Los productores con 10 millones de dólares o más en ventas anuales de alimentos tienen hasta el año 2020 antes de que la nueva etiqueta sea obligatoria, y aquellos con menos de 10 millones tendrán hasta el 2021. Algunos productores ya han empezado a utilizar la nueva etiqueta. De hecho, por lo menos 10 por ciento de los paquetes a la venta ya portan la nueva etiqueta. Así que, hasta que se lleguen las fechas límite, es posible que vea una de dos versiones diferentes en los empaques: la etiqueta original que está acostumbrado a usar, o la nueva. ¿Cuál es la diferencia entre las dos etiquetas? Aunque ambas versiones ofrecen información útil, la nueva etiqueta refleja información científica actualizada, como nuestra mejor comprensión de la relación que existe entre la dieta y algunas enfermedades crónicas. También es más realista acerca de cómo come la gente hoy en día. Éstos son algunos de los cambios: 1. La nueva etiqueta hace que sea más fácil si usted o un miembro de su familia cuentan las calorías, al ponerlas, junto con el número y el tamaño de las porciones, en negrita y en un tipo de letra más grande. Nos pareció importante destacar más estas cifras porque casi el 40 por ciento de los adultos estadounidenses son obesos, y la obesidad está relacionada con las enfermedades cardiacas, los derrames cerebrales, ciertos tipos de cáncer y la diabetes. 2. La FDA tiene la obligación de fundamentar el tamaño de las porciones en lo que las personas realmente comen y beben, por lo que los requisitos para el tamaño de las porciones se han ajustado para que reflejen los datos de consumo más recientes. De esta manera, la información nutricional proporcionada para cada porción es más realista. Para ciertos paquetes que contienen más de una porción, usted verá la información nutricional por porción, así como por paquete o envase. Eso significa que, para una pinta (473 ml) de helado o mantecado, las calorías y los nutrientes aparecen enumerados para una porción y para el envase entero. 3. Las azúcares añadidas aparecen ahora listadas para ayudarlo a saber cuántas está consumiendo. La Guía de Alimentación para los Estadounidenses de 2015-2020 recomienda que menos del 10 por ciento de las calorías diarias que consuma provengan de azúcares añadidas. Esto se debe a que es difícil obtener los nutrientes que necesita para una buena salud y mantenerse dentro de los límites calóricos, si más del 10 por ciento de las calorías diarias totales que consume provienen de azúcares añadidas. 4. Una buena alimentación significa que usted está recibiendo la cantidad adecuada de nutrientes para que su cuerpo funcione correctamente, y para combatir enfermedades crónicas como la obesidad, las enfermedades cardiacas, ciertos tipos de cáncer y la diabetes de tipo II. La FDA ha actualizado la lista de nutrientes necesarios de la etiqueta para incluir la vitamina D y el potasio, porque hoy en día los estadounidenses no siempre ingieren las cantidades recomendadas de estos nutrientes. A su vez, las vitaminas A y C ya no son necesarias, porque las deficiencias de estas vitaminas son poco frecuentes en la actualidad, pero los productores pueden incluirlas de manera voluntaria. 5. La antigua etiqueta enumera las calorías provenientes de las grasas, pero la nueva no. La FDA hizo este cambio porque las investigaciones indican que el tipo de grasa consumida es más importante que el total de las mismas. Por ejemplo, las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como las que contienen la mayoría de los aceites vegetales y las nueces, pueden reducir el riesgo de padecer enfermedades del corazón cuando se consumen en lugar de grasas saturadas e hidrogenadas o trans. 6. Los valores diarios de nutrientes como el sodio, la fibra alimenticia y la vitamina D han sido actualizados y se utilizan para calcular el porcentaje del valor nutricional diario (VD) que uno ve en la etiqueta. El % VD lo ayuda a entender la información nutricional dentro del marco de una dieta diaria. La nota que aparece al pie de la etiqueta ha cambiado para explicar mejor el significado del % VD. Durante esta transición, sin importar cuál de las etiquetas aparezca en el empaque de sus alimentos, ambas proporcionan información útil para ayudarlos a usted y a su familia a tomar decisiones nutricionales educadas y a mantener pautas de alimentación saludables.

