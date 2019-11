Amneal Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Ranitidine Tablets, USP, 150mg and 300mg, and Ranitidine Syrup (Ranitidine Oral Solution, USP), 15 mg/mL, Due to Possible Presence of N-nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity

Description Lot# Expiration Date Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180483B 3/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180559A 3/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180560A 3/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180594A 3/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180595A 3/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180675A 4/30/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180829A 4/30/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180831A 5/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180832A 5/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180868A 5/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180868B 5/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180869A 5/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180870A 5/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180871A 5/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180872A 5/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180995A 5/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180996A 5/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180997A 6/30/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR180998A 6/30/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181158A 7/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181159A 7/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181160A 7/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181161A 7/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181690A 10/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181691A 10/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181692A 10/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181693A 10/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181694A 10/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181709A 10/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181710A 11/30/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181711A 11/30/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181806A 11/30/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181807B 11/30/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181807C 11/30/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR181808A 11/30/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190004A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190005A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190006A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190007A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190008A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190008B 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190085A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190086A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190087A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190088A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190089A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190090A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190121A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190122A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190123A 12/31/2020 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190124A 1/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190125B 1/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190181A 1/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190182A 1/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190183A 1/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190184A 1/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190364A 2/28/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190365A 2/28/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190366A 2/28/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190366B 2/28/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190509A 3/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190510A 3/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190542B 3/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190609A 3/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg AR190610A 3/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg HD03119A 3/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg HD03219A 3/31/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg HE03119A 4/30/2021 Ranitidine Tablets, USP 150mg HE03219A 4/30/2021

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.