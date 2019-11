クライプトマンデーというウェブサイトに掲載された記事で、取引ボットを使用してクライアントを騙す会社の、根拠のない告発が行われたことが注目された。

フランクフルト, ドイツ, November 8, 2019 /EINPresswire.com/ -- クライプトマンデーというウェブサイトに掲載された記事で、取引ボットを使用してクライアントを騙す会社の、根拠のない告発が行われたことが注目された。 暗号通貨業界の安定性を破壊する意図があるため、ジュビリーエースは、著者イリア・ニコラエフ氏が書いたこの根拠のない告発を強く非難したいと考えている。 同社は、同社が開発したアクアトレーディングおよび裁定システムが本物であることを繰り返し述べた い。 同社は、ユーザーに収益性の高い裁定取引と取引機会を提供する、安全で安全で信頼性の高いアクアプラットフォームを誇りにしている。

グーグルで検索すると、イリア・ニコラエフ氏はロシアまたは東ヨーロッパの民族であることがわかります。 彼はオンラインでの存在感がなく、ジュビリーエースの名前を汚すためだけの記事上のみの架空の人物である可能性が高いため、これは疑念を引き起こす。 さらに、ニコラエフ氏は、ジュビリーエースの競合他社に雇われて、会社の評判を無視し、中傷するレポートを発刊した可能性がある。

会社の経営陣は、ビジネスモデルまたはアクアシステムについてより深く理解しようとする組織または個人による事前の試みは行われていないことを確認した。 これは、記事の著者が、会社としてのジュビリーエースについて理解しようとせずに、会社の根拠のない架空の告発を行ったことを示す。 特定の管轄区域では、ニコラエフ氏の行動は名誉損および/または名誉毀損であり、これは暗号通貨業界全体に非常に有害な影響を及ぼす。 ニコラエフ氏のレポートの内容も非常に疑わしい。 記事の中で、ニコラエフ氏は、彼が議論のために育ててきた概念に言及し説明しているだけであり、ジュビリーエースが詐欺であるという彼の告発について詳しく説明し洞察を与えることができなかった。 これは、強力な中傷の物語である。

ジュビリーエースは、ユーザーとクライアントに、アクアシステムが安全で、信頼でき、本物であることを保証したいと考えている。

プレスコンタクト:

マンショングリーンウッド

ジュビリーエース

Press@jubileeace.com

