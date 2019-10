Des Retombées De 50 M$ En Trois Jours

La bourse touristique Bienvenue Québec de retour dans la région de la Capitale-Nationale pour sa 31e édition

QUEBEC, Oct. 24, 2019 -- Le Centre des congrès de Québec accueillera la 31e édition de l'unique bourse touristique québécoise, Bienvenue Québec, du 28 au 30 octobre prochain. Ce sont près de 500 délégués des quatre coins de la planète qui y participeront dans le but de transiger des produits et services touristiques québécois tout en découvrant les charmes et les attraits de la grande région de Québec.



Bienvenue Québec joue un rôle important dans la forfaitisation du Québec comme destination pour les voyages de groupe. Il se transige en effet en moyenne plus de 50 millions de dollars annuellement sur le parquet de la bourse. Grâce à ces échanges, les délégués acheteurs nationaux et internationaux, représentants des agences de voyages, des agences réceptives et des voyagistes, peuvent découvrir les multiples expériences touristiques qu’offre le Québec, dans le but de les faire découvrir à leurs clients par la suite.

Fière organisatrice de l’événement, la Fédération est heureuse de réunir autant de délégués de qualité, offrant ainsi une grande variété à tous les participants venus vendre ou acheter des produits et services touristiques de chez nous.

Bienvenue Québec en quelques chiffres

140 acheteurs provenant de 11 pays 24 % d’entre eux en sont à leur première participation 10 % proviennent des marchés internationaux notamment de la Chine, de l’Allemagne, du Mexique, de l’Argentine, de la Corée du Sud, de la Suisse, des Pays-Bas, du Panama et du Pérou.

Marché nord-américain bien représenté ; 51 % des délégués acheteurs proviennent en effet des États-Unis, de l’Ontario, de l’Ouest canadien et des Maritimes.

409 vendeurs des 21 régions touristiques du Québec.

50 millions $ transigés en trois jours

En moyenne, c’est 200 000 personnes qui découvriront le Québec dans 5 700 autocars grâce à la Bourse

Citation

« D’année en année, la Fédération s’efforce de recruter de nouveaux acheteurs afin d’offrir de nouvelles opportunités d’affaires aux entreprises touristiques québécoises. Nous sommes fiers de réunir autant de délégués de qualité, offrant ainsi une grande variété à tous les participants venus transiger des produits et services touristiques de chez nous. » souligne le président de la Fédération, Monsieur Stéphane Lefebvre.

À propos de Bienvenue Québec

Bienvenue Québec est la propriété de la Fédération des transporteurs par autobus qui, depuis 1989, organise cet événement majeur de l’industrie touristique québécoise.

Bienvenue Québec est un événement qui permet aux agences de voyages, agences réceptives et voyagistes, de se familiariser avec l’offre touristique (individuelle ou de groupe) dans une formule « speed dating ». C’est à travers des rendez-vous de huit minutes, prédéterminés et informatisés, que les fournisseurs de produits touristiques séduisent les agences de voyages, les agences réceptives et les voyagistes afin de les inclure comme destination dans leurs forfaits voyages.

Source :

Martin Bureau

Directeur général adjoint et directeur des communications

Fédération des transporteurs par autobus

581 995-3421

mbureau@federationautobus.com

