従来のファイナンシャルシステムの衰退に伴い、ますます多くの投資家がジュビリーエース社のAQUA暗号資産アービトラージシステムに対する信頼度を上げている

暗号通貨の急増に伴い、より多くの投資家が不換通貨の選択肢に目を向けていることがより明らかになってきている。

ニューヨークシティー, 日本, October 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- 暗号通貨の急増に伴い、より多くの投資家が不換通貨の選択肢に目を向けていることがより明らかになってきている。このような状態は、個人の制御し得る範囲を超えた世界的な出来事が、苦労して構築した資産価値を損なっているという懸念の中で、従来の金融システムに対する信頼が衰えた後にもたらされる。株式市場の動向が貯蓄の価値全体を一掃する可能性を孕んでいることに対する恐怖を助長するような、最近多発している世界的な出来事は、従来の金融システムが持つ危険性をあらわにした。

さらに、最近の米国株式市場の弱気相場は、世界市場の鈍化を表面化し、投資家の不安を煽っているが、金利を引き下げることを決定したこのような弱気な動きに対し、多くの投資家は、FRBに対する批判的考えを持つようになった。しかし、それは株式市場の活気に満ちた時期のことで、最近の弱気相場につながった不況の前兆を直視し、市場が過剰な楽観主義を取り除くには、まだまだ時間がかかると思われる。投資家心理はこの弱気な動向の重要な役割を果たしているが、これは一般投資家が制御できるものではない。株式市場の動きが投資家の財務状況に大きな影響を与えるため、投資家にとってこれは、不利益な状況となる。

ジュビリーエース社のマーケティングディレクターであるボビー・ロウ氏によると、不換通貨の代替手段としての暗号通貨の使用の増加は、昨今見られる新しい傾向であり、ますます多くの投資家がジュビリーエースを注目している。ジュビリーエースでは、AQUAとして知られる総合的アービトラージ・プラットフォームを使用しての、複数分野でのアービトラージの機会を提供している。ジュビリーエース社は、2018年9月に、アービトラージ取引に特化した、最先端データ分析企業として創業された。

ジュビリーエース社は、初心者および経験豊富なトレーダーに、さまざまな分野で収益性の高い低リスク投資を活用するチャンスを提供する、斬新な視点と前衛的なオプションを提供する複数のリアルタイム概念実証技術を備えており、これは多様な低リスク投資オプションにより投資家の資産が確実に維持され、資産価値のいくらかの成長が保証されるため、大衆のニーズに的確に応えることが可能である。

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.