Stéphane Marceau nommé président et chef de la direction de Thinking Capital

MONTRÉAL, Oct. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thinking Capital, la plus importante société financière non bancaire au Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de Stéphane Marceau au poste de président et chef de la direction.



« Je suis ravi de rejoindre cette équipe à ce moment précis de son développement », a déclaré monsieur Marceau. « En tant que principal prêteur offrant une expérience numérique aux petites entreprises canadiennes, Thinking Capital a changé fondamentalement la façon dont les PME accèdent au financement dans notre pays. Nous continuerons à innover et à mettre les technologies de données à profit afin de permettre aux entrepreneurs de se surpasser davantage. »

Monsieur Marceau possède plus de vingt années d’expérience de gestion dans le domaine des données et des technologies, y compris en tant que cadre chez Bell Canada et le Groupe Pages Jaunes et comme créateur de plusieurs entreprises utilisant l’intelligence artificielle.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Stéphane Marceau dans la famille Purpose », a dit Som Seif, le PDG de Purpose Financial. « Il est bien placé pour propulser Thinking Capital vers l’avant, puisque l’entreprise est de plus en plus axée sur les données et systèmes afin d’optimiser l’expérience client. J’ai confiance que, sous sa direction, elle pourra continuer à redéfinir la technologie financière au Canada, tout en mettant l’accent sur la croissance des petites entreprises partout au pays. »

À propos de Thinking Capital

Depuis 2006, ce chef de file de la technologie financière au Canada, qui est aussi la plus grande société financière non bancaire au pays, a favorisé le développement de plus de 15 000 entreprises en leur fournissant des fonds de manière rapide et sécuritaire. En réunissant des experts de l’industrie avec les meilleurs systèmes, Thinking Capital permet aux entrepreneurs de vérifier leur admissibilité en quelques minutes et de recevoir la somme accordée en aussi peu que 24 heures. Elle a des bureaux à Montréal et à Toronto et est une filiale de Purpose Financial, une plateforme de services financiers diversifiés qui visent les segments mal desservis du marché.

Ressource médiatique :

Mark Carnevale

Directeur du marketing et des communications

Thinking Capital

416 434-6701

mcarnevale@thinkingcapital.ca

