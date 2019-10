Jubilee Ace führtden europäischen Launch 2.0 in Mainz, Deutschland durch

Nachdemerfolgreichen Frankfurter Seminar am 16. August führte Jubilee Ace am 16. September 2019 in der Veranstaltungshalle Halle 45 in Mainz eineneuropäischen

MAINZ, DEUTSCHLAND, October 18, 2019 /EINPresswire.com/ -- Nachdemerfolgreichen Frankfurter Seminar am 16. August führte Jubilee Ace am 16. September 2019 in der Veranstaltungshalle Halle 45 in Mainz eineneuropäischen Launch durch. DiesezweiteMarkteinführung, die imVergleichzurersten von größererTragweiteist, zeugt von dem Engagement und demVertrauen, das dasUnternehmen auf den europäischenMarktbringt, wenn Jubilee Ace einePräsenz in der Region aufbauen will.

Das Seminar wurde von mehrals 1000 TeilnehmernausallenTeilenEuropas und Asiensbesucht, wobei Top-Führungskräfteaus Japan die Veranstaltungbegleiteten. Das Seminar begannmiteinerkurzenBegrüßungsansprache und demAustausch von Unternehmenszielen, die Jubilee Ace für den europäischenMarkt hat. Während des Seminars warenTechnikervor Ort, um die ganzheitlicheArbitrageplattform des Unternehmenszudemonstrieren. AQUA, auchbekanntals Ace Quantum Universal Arbitrage, isteinautomatisiertesArbitragingsystem, das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Wochearbeitet und Trades 100% automatischausführt. AQUA wirdweltweiteingesetzt, um die bestenArbitragekombinationenzuscannen und zuformulieren, was zueinemrisikoarmen, leistungsstarken System führt. Sie entwickelt profitable Handels- und Arbitrageszenarien in den dreiSpezialgebieten des Unternehmens - Rohstoffe, Kryptowährungen und Sport.

Die Veranstaltungendetemiteiner Live-Demonstration mit der Krypto-Währungssicherungssoftware. Den Technikerngelang es, in sehrkurzer Zeit einenerheblichenGewinnfür die Teilnehmerzuerzielen. Die Teilnehmererlebten die Leistungsfähigkeit der Software und warenerstaunt, was den Glauben an Jubilee Ace und das AQUA-Arbitrage-System des Unternehmensstärkte.

FüralleTeilnehmer gab es aucheinenetteÜberraschungdurch das Aqua-Team. Eine brandneue Aqua Cryptocurrency wurdezumersten Mal der Öffentlichkeitvorgestellt! DieseVorschau gab den Teilnehmern das GefühleinerverbessertenGeschwindigkeitbei der Abwicklung der Arbitragegeschäfte und natürlicheine Live-Demonstration, wie schnell dies beivollemPotenzial sein könnte. Viele, darunterauch die Branchenführer, waren von demneuen Aqua beeindruckt. Dieser Durchbruch der Geschwindigkeitwurde von demfleißigen Aqua-Team zugeschrieben, das Tag und Nacht arbeitet und versucht, einGleichgewichtzwischenGeschwindigkeit und Leistungzufinden!

Jubilee Ace möchtesichbesondersbeim Team ausjapanischenFührungskräften und allenTeilnehmernfür die Teilnahme am Seminar bedanken, da das Unternehmen auf demeuropäischenMarktexpandieren will. Jubilee Ace wirdweiterhinweltweitWirkungzeigen, da das Unternehmenals Team zusammenarbeitet, um größereHöhenzuerreichen. Jubilee Ace, das Ass der Galaxie!

