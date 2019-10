ジュビリーエース社ドイツ、マインツに於いてAQUAバージョン2.0を発表

8月16日に成功を収めたフランクフルトセミナーに続き、ジュビリーエースは2019年9月16日にマインツのHalle45イベントホールに於いて、新世代のAQUAのヨーロッパでの発表を行った。

MAINZ, GERMANY, October 18, 2019 /EINPresswire.com/ -- 8月16日に成功を収めたフランクフルトセミナーに続き、ジュビリーエースは2019年9月16日にマインツのHalle45イベントホールに於いて、新世代のAQUAのヨーロッパでの発表を行った。 この2度目のローンチは、ジュビリーエースのこの地域への参入のコミットメントの証と言っても過言ではない。

セミナーには、ヨーロッパおよびアジア各地から1000人以上が参加し、さらに日本のトップリーダーもイベントに参加した。セミナーは短い歓迎の挨拶と、ジュビリーエースが欧州市場に対して持っている企業目標の共有から始まった。セミナー中に開発者による総合的なアービトラージプラットフォームの実証が行われた。Ace Quantum Universal Arbitrageとして知られるAQUAは、1日24時間、1年365日休むことなく、100%自動でトレードを行うシステムである。AQUAは世界中で展開され、最適なアービトラージ取引の組み合わせをスキャンして策定する、低リスクで高性能なシステムである。会社の3つの専門分野(暗号通貨、スポーツ、コモディティー)全体で収益性の高い取引とアービトラージのシナリオを展開している

イベントは、暗号通貨ヘッジソフトウェアを使用したライブデモンストレーションで締めくくられた。参加者は、非常に短い時間で大きな利益をもたらす、ソフトウェアのパワーを目の当たりにし、驚愕ならびにジュビリーエースと同社のAQUAアービトラージシステムに対する信頼をさらに高めた。

また、最新のAQUA暗号通貨の発表という、アクアチームによるすべての参加者への素晴らしいサプライズもあった。このスニークプレビューにより参加者は、アービトラージ取引の処理速度が向上していることを体感しただけでなく、システムがその能力を最大限に発揮した場合に、どれほどのスピードでのトレードが可能かを目の当たりにした。業界のリーダーを含む多くの参加者が、新しいAQUAに感銘を受けた。このスピードアップは、スピードとパフォーマンスのバランスを見つけようと、昼夜を問わず働く勤勉なアクアチームの努力の賜物である!

欧州での展開を行ってゆくジュビリーエースは、日本のリーダーおよびすべての今回のセミナーへの参加者に感謝します。ジュビリーエースは、チームとして協力し、より高いレベルにスケールアップし、世界中に影響を与え続けます。 銀河のエース、ジュビリーエース!

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.