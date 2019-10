SanoMed Prostate annonce l'introduction de la thérapie Rezūm au Québec

Soigner l'HBP avec la vapeur d'eau. Dr Kevin Zorn, Urologue La clinique de la prostate SanoMed

MONTREAL, QUEBEC , CANADA , October 24, 2019 / EINPresswire.com / -- La clinique de la prostate SanoMed a le plaisir d’annoncer la réponse positive que la thérapie à la vapeur d’eau Rezūm a reçue au Québec.En juin 2019, SanoMed Prostate a effectué la toute première procédure Rezūm au Québec. Depuis, de nombreuses autres procédures Rezūm ont été effectuées et les résultats ont été favorables.Réalisé par le Dr Kevin Zorn , le traitement à la vapeur d'eau Rezūm est un traitement sûr et efficace pour soulager les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP).Le traitement a démontré une amélioration significative et durable des symptômes de l’HBP (4 ans ou plus), avec peu ou pas d’effets secondaires. La thérapie Rezūm a déjà traité avec succès plus de 35 000 patients dans le monde et SanoMed Prostate est fière d'être le premier établissement médical de la province de Québec et de l'est du Canada à proposer cette procédure.Comment Rezūm soulage-t-il les symptômes de l'HBP?L'hyperplasie bénigne de la prostate est une affection fréquente chez les hommes, caractérisée par une hypertrophie de la prostate qui exerce une pression sur la vessie, bloquant ainsi l'urètre. Cela se traduit par des dysfonctions urinaires telles qu'un besoin fréquent / urgent d'uriner, l’incapacité d’uriner ou de vider complètement la vessie et, dans les cas extrêmes, des infections aux voies urinaires fréquentes et des lésions aux reins ou à la vessie.Le traitement par la vapeur d'eau (Rezūm) soulage les symptômes de l'HBP par le rétrécissement de la prostate. Le traitement consiste à injecter des jets de vapeur dans la prostate pour éliminer le tissu en excès qui appuie sur l'urètre. Bien que la procédure ne dure que quelques minutes, les résultats sont remarquables.Pourquoi choisir la thérapie Rezūm pour l’HBP?La thérapie à la vapeur d’eau Rezūm devient rapidement le traitement minimalement invasif préféré des millions d’hommes diagnostiqués avec une hypertrophie de la prostate.La résection transurétrale de la prostate ou RTUP est douloureuse et peut entraîner une dysfonction sexuelle, des saignements et de l’incontinence. Les médicaments peuvent entraîner des effets secondaires tels qu'une perte de libido, des éjaculations rétrogrades et une variation de tension artérielle. Par crainte d'effets secondaires désagréables à long terme, de nombreux patients optent pour des traitements chirurgicaux minimalement invasifs tels que Rezūm afin de soulager leurs symptômes de l'HBP.Ce traitement révolutionnaire réduit les symptômes urinaires de l’HBP en une seule procédure médicale effectuée en cabinet de médecin et ne nécessitant pas d’anesthésie générale. La plupart des patients peuvent reprendre leurs activités habituelles en quelques jours et voient des améliorations en quelques semaines. De plus, suite au traitement Rezūm, les patients n'ont plus besoin de continuer à prendre des médicaments pour soulager leurs symptômes de l'HBP.Pour plus d'informations ou pour savoir si le traitement Rezūm est pour vous, contactez la clinique de la prostate SanoMed dès aujourd'hui.

Rezūm - Comment je procède

