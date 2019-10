La principale conférence sur l’immigration du Canada se tient à Niagara Falls

La CNCI de l’ACCPI mettra en vedette des spécialistes des pouvoirs publics et du secteur

/EIN News/ -- Toronto, Oct. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration (ACCPI) tient sa Conférence nationale sur la citoyenneté et l’immigration du 2 au 4 octobre à l’hôtel Marriott de Niagara Falls.

Cette conférence, qui durera deux jours entiers, réunira des conseillers en immigration et en citoyenneté, des avocats en immigration, des chercheurs, et des universitaires, du Canada et d’ailleurs, pour explorer, sous tous les angles et de manière critique, les lois et politiques relatives à l’immigration.

Cette conférence a lieu à l’issue du scrutin spécial du 19 septembre où a été approuvée la transition de l’organe de réglementation actuel vers le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Celui-ci sera doté de pouvoirs extraterritoriaux pour poursuivre les représentants non autorisés qui constituent une menace à la protection des consommateurs et à l’intégrité du régime de l’immigration du Canada.

« L’édition 2019 de la CNCI se tient sous le thème de l’innovation et de l’intégration, dont le choix vient à point nommé puisque la majorité des membres a voté pour le renforcement du cadre réglementaire pour protéger les consommateurs. Cette participation atteste de l’engagement croissant des membres et de la sensibilisation accrue des professionnels, autant d’aspects que la conférence annuelle ne manquera pas de refléter, » a déclaré Dory Jade, Directeur général de l’ACCPI.

À propos de l’ACCPI

Née en décembre 2004, l’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration (ACCPI) est un groupe national de plaidoyer pour les conseillers en immigration et en citoyenneté. Ses piliers sont les études-formation, l’information, le lobbying, et la reconnaissance. L’ACCPI dirige et protège la profession des consultants en immigration et contribue à son développement, établissant des réseaux entre ses membres et agissant dans leurs meilleurs intérêts.

