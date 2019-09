Jubilee Ace kündigtsich auf demeuropäischenMarkt an - EuropäischeVorveröffentlichung

veranstaltete Jubilee Ace ein Seminar im Fleming's Conference Hotel in Frankfurt, Deutschland.

FRANKFURT, GERMANY, September 10, 2019 /EINPresswire.com/ -- Am 16. August 2019 veranstaltete Jubilee Ace ein Seminar im Fleming's Conference Hotel in Frankfurt, Deutschland. Das Hauptzieldieses Seminars war es, die Ankunft von Jubilee Ace auf demeuropäischenMarktbekanntzugeben und die Überzeugung des Unternehmenszubekräftigen, in den europäischenMarkteinzusteigen und ihnzuentwickeln.

Das Seminar wurde von mehrals 400 Personenbesucht, wobei der Marketing Director von Jubilee Ace, Herr Bobby Low, die Veranstaltungbegleitete. Darüberhinausnahmen der Chefprogrammierer des AQUA-Systems des Unternehmens, hochrangigeGäste und Führungskräfteaus der Europäischen Union andem Seminar teil. Herr Low begann die Veranstaltungmiteiner Rede, der ersichanschloss und allenTeilnehmernfür die Teilnahmeam Seminar dankte. In seiner Rede erläuterte Herr Low den Hintergrund des Unternehmens und gab Einblicke in die Ziele von Jubilee Ace für den europäischenMarkt. Herr Low teilteaucheinige der Expansionsstrategien des Unternehmens und ludalleGästeherzlichein, Teil der Expansionspläne von Jubilee Ace zu sein.

NachAbschluss der Rede von Herrn Low hielt der Chefprogrammierer des AQUA-Systems einenVortragüber die ganzheitlicheArbitrageplattform des Unternehmens. AQUA, auchbekanntals Ace Quantum Universal Arbitrage, isteinautomatisiertesArbitragingsystem, das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Wochearbeitet und Trades 100% automatischausführt. AQUA wirdweltweiteingesetzt, um die bestenArbitragekombinationenzuscannen und zuformulieren, was zueinemrisikoarmen, leistungsstarken System führt. Sie entwickelt profitable Handels- und Arbitrageszenarien in den dreiSpezialgebieten des Unternehmens - Rohstoffe, Kryptowährungen und Sport. Die einzigartigeArbitragemethodeludviele positive Bemerkungen von Wirtschaftsführernein und zeigte Interesse an demdiversifizierten, abereinzigartigen und spezifischenArbitragesystem.

Das Seminar endete auf einemhohenNiveau, da die Programmierer von AQUA eine Live-Demonstration mit der Kryptowährungsarbitrage-Software durchführten. Die Programmierererzielten in sehrkurzer Zeit konkreteGewinnefür die Teilnehmer. Die Teilnehmererlebten die Leistungsfähigkeit der Software und warenerstaunt, was den Glauben an Jubilee Ace und das AQUA-Arbitrage-System des Unternehmensstärkte.

Jubilee Ace möchtesichnocheinmalbeiallenTeilnehmernfür die Teilnahme am Seminar bedanken, da das Unternehmen auf demeuropäischenMarktexpandieren will. Jubilee Ace wirdweiterhinweltweitWirkungzeigen, da das Unternehmenals Team zusammenarbeitet, um größereHöhenzuerreichen. Jubiläums-Ass, das Ass der Galaxie!

Medienkontakte:

Herr Herrenhaus Greenwood - Pressesprecher - press@jubileeace.com

www.jubileeace.com

