ジュビリーエース社、ヨーロッパへの第一歩を踏み出す‐ヨーロッパ・プレローンチ

ジュビリーエース社は2019年8月16日に、ドイツ、フランクフルトのフレミング・カンファレンスホテルに於いて、セミナーを開催した。このセミナーは、ジュビリーエース社のヨーロッパ参入の発表ならびに、ヨーロッパでの市場の開拓に対する意気込みを表明するのを、主な目的としている。

FRANKFURT, GERMANY, September 9, 2019 /EINPresswire.com/ -- セミナーには、400名を超す方々が参加し、ジュビリーエース社からは、マーケティングディレクターのボビー・ロウ氏が参加した。さらに、AQUAシステムのチーフプログラマー、 EUの著名なゲストとビジネスリーダーがセミナーに参加した。ロー氏は、セミナーに参加した全ての参加者に感謝の意を表したスピーチをすることからイベントを開始した。スピーチの中で、ロー氏は会社の背景を説明し、ジュビリーエースがヨーロッパ市場に対して掲げている目標についての洞察を提供した。ロー氏は会社の拡張戦略の一部を共有し、全てのゲストをジュビリーエースの拡張計画の一部として心から招待しました。

ロー氏のスピーチ後には、AQUAシステムのチーフプログラマーが、会社の全体的なアービトラージプラットフォームについてのプレゼンテーションを行った。AQUA(別名Ace Quantum Universal Arbitrage)は、1日24時間、週7日間稼働し、取引を100%自動的に実行する自動アービトライジングシステムです。AQUAは世界中で展開され、最適なアービトラージの組み合わせをスキャン、策定し、低リスクで高性能なシステムを生み出している。3分野(コモディティー、暗号資産、スポーツ)での収益性の高い取引とアービトラージのシナリオを特定します。このユニークなアービトラージの手法は、ビジネスリーダーによる多くの肯定的な意見を招き、多くのゲストが多様化された独自のアービトラージシステムに関心を示した。

AQUAのプログラマーが暗号資産アービトラージソフトウェアを使用してライブデモを行うことで、セミナーは最高潮に達し終了した。プログラマーは、非常に短い期間で、参加者に特定の利益をもたらした。参加者はソフトウェアの可能性を目の当たりにし驚愕し、ジュビリーエースと同社のAQUAアービトラージシステムに対する信念を強めました。

ジュビリーエース社は、セミナーに参加した全ての参加者に再度感謝し、欧州市場での拡大を真剣に検討している。ジュビリーエースは、企業がチームとして協力してより高いレベルに昇華し、世界中に影響を与え続けます。銀河のエース、ジュビリーエース!

