-시장에자신을발표하는주빌리에이스-유럽프리런칭

FRANKFURT, GERMANY, September 9, 2019 /EINPresswire.com/ -- 2019 년 8 월 16 일주빌리에이스사는독일프랑크푸르트의플레밍스컨퍼런스호텔에서세미나를개최했다. 이번세미나의주요목적은주빌리에이스의유럽시장진출을알리고유럽시장진출과위회사의한회사의확신을확인하는것 .

주빌리에이스의마케팅이사인바비로우씨가주관한세미나에는 400 명이상의사람들이참석했다. 또한, 회사의 AQUA 시스템의수석프그래머는그래머는그래머는연합내의저명한손님, 비즈니스리더들이참석한가운데시연을해로우씨는세미나에참석한모든참가자들에게감사를표하는연설을하는것으로행사를시작했다. 로우씨는연설에서회사의배경을유럽유럽로우씨는또한회사의확장전략중일부를공유했고모든손님들을주빌리에이스사의확장계획에참여하도록정중히초대했다.

로우씨의연설이끝난후, AQUA 시스템의수석프로그래머는회사의전체적재정거래플랫폼에대한프레젠테이션을했다. Ace Quantum Universal Arbitrage 는자동화된시스템이다. AQUA 는최고의재정조합을스캔하고공식화하기위해전세계에배치되어저위험고성능시스템을제공한다. 그것은회사의가전문분야인상품, 암호화폐암호화폐스포츠에걸쳐와재정거래시나리오를개발한다. 독특한재정거래방법은다양하지만독특하고특정한재정거래시스템에관심을보이면서기업지도자들의긍정적인발언을많이이끌어냈다.

이번세미나는 AQUA 프로그래머들이암호화폐소프트웨어를이용한실시간시연을보이면서최고조로끝났다. 프로그래머들은아주짧은시간안에참가자들을구체적인구체적인올렸. 다. 거래시스템에대한믿음을강화했다.

주빌리에이스사는유럽시장에서회사확장을확장을참석한모든참석가자들에게다참한번감사를표했다. 주빌리사는이스주빌리한팀으로협력하여더더목표를확장함에따라세계적으로계속해서영향을미칠것이다. 은하계의에이스인주빌리에이스!

