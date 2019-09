最近、イギリスのバーミンガム大学のマクロ経済学の教授であるLuigi Russell氏が経済交流フォーラムでスピーチをしました。

バーミンガム, イギリス, UK, September 4, 2019 /EINPresswire.com/ -- 最近、イギリスのバーミンガム大学のマクロ経済学の教授であるLuigi Russell氏が経済交流フォーラムでスピーチをしました。フォーラムでは、多くの一流経済学者や金融研究の専門家が集まりました。Luigi教授はこのフォーラムで、近年に出てきた暗号通貨の急増に中心に、世界の経済動向と金融モデルについての洞察を発表しました。

Luigi教授は、マクロ経済学および金融学の知識の実証的および理論的分析を中心に、マクロ経済学および貨幣金融を研究する一流経済学研究教授です。Luigi教授はマクロ経済形態に関する研究問題に焦点を置いています。Luigi教授は、NBER Macroeconomics Annual、Journal of Monetary Economics、およびEuropean Economic Reviewなどの国際的に有名なジャーナルに多くの重要な研究結果を発表したことがあります。Luigi教授はまた多くの金融機関の特別コンサルタントも担当しています。

暗号通貨の話題に関して、Luigi教授はデジタル貨幣マーケットは現在混在していることに残念しました。ビットコインの急速な発展は、さまざまな偽造コインおよび代替コインを促すことで生態系全体に損害を与えてきました。そして、Luigi教授は規制目的のために、暗号通貨市場用の金融モデルを持つことの重要性を強調した。Luigi教授は、国際的に有名な会社ゲインスカイの新しい金融モデルを例として具体的に提案しました。

Luigi教授によると、共有取引を利用することで暗号通貨と外国為替市場を組み合わせたゲインスカイのモデルは、非常に革新的なものです。このモデルは、暗号通貨と外国為替市場の巨大な資本と量を組み合わせることで、セキュリティリスクと取引リスクを削減できています。ゲインスカイのモデルは、初心者のトレーダーが専門家による投資決定に「従う」ことが可能になるユニークなプラットフォームを持っています。これは基本的に誰もがそうしないと達成できない良い収益を獲得する取引を可能にしています。その後、Luigi教授は、中国市場の規模と規模のために、このような金融モデルは中国の暗号通貨市場に対して必要であることに言及しました。Luigi教授は、個人的にこのモデルの理論とメカニズムが非常に堅実であると感じています。

利点にもかかわらず、ゲインスカイのモデルには改善の余地があります。Luigi教授は、現在の金融フレームワークは強固のために十分に詳細なものではなく、いくつかの抜け穴をもたらす可能性があるを指摘しました。さらに、時間をかけて改善できる微妙な分野がたくさんあります。しかしながら、上記にもかかわらず、Luigi教授はゲインスカイのモデルは非常にユニークであり、潜在的なゲームチェンジャーであることを繰り返し述べました。

