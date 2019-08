Days Inn Canada lance le concours « Le dernier rayon de l’été »

/EIN News/ -- TORONTO, Aug. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est bientôt la rentrée des classes, mais cela ne signifie pas pour autant que l’été est terminé. Days Inn Canada marque l’occasion en faisant tirer des prix dans le cadre du concours « Le dernier rayon de l’été » ! À partir d’aujourd’hui jusqu’au 16 août, les amateurs et les abonnés des médias sociaux peuvent courir la chance de gagner l’un des cinq prix tirés. Chaque prix comprend un séjour d’une nuit GRATUIT dans n’importe quel établissement Days Inn au Canada ainsi qu’une carte de crédit prépayée de 100 $.



Il est facile de participer au concours : il suffit de suivre @DaysInnCanada sur Facebook et de mentionner un ou une amie sur la publication du concours ou de partager la publication sur Instagram en mentionnant @DaysInnCanada . Ce qu’il y a de plus beau, c’est qu’il n’y a aucune limite de participation!

Les gagnants ou gagnantes seront dévoilés le lundi 19 août 2019. Le concours s’adresse aux résidents du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence, dont le Québec. Les règlements sont publiés sur le compte Instagram et la page Facebook de Days Inn Canada.

Le concours est organisé dans le cadre de la promotion Réservez à l’avance et économisez 15 % ou plus . Entre l’Université de la Colombie-Britannique et l’Université du Nouveau-Brunswick, plus de 35 hôtels sont établis près d’importants collèges ou universités du Canada, et plus de 110 établissements existent d’un bout à l’autre du pays .

Les hôtels Days Inn by Wyndham situés au Canada offrent un accès gratuit au Wi-Fi, un restaurant sur place ou un déjeuner gratuit au Daybreak Café , une piscine à plusieurs établissements et un séjour gratuit pour les enfants. De plus, vous pouvez gagner des points Wyndham Rewards lors de vos déplacements et les échanger pour séjourner à plus de 30 000 hôtels, centres de villégiature et locations de vacances partout dans le monde. Les membres peuvent également échanger leurs points Wyndham Rewards contre des vols, des locations de voitures, des cartes-cadeaux, de la marchandise en ligne et bien plus.

À propos de Days Inn – Canada

Days Inn – Canada est l’une des plus importantes chaînes d’hôtels au pays, comptant plus de 110 établissements exploités par des propriétaires indépendants ainsi que plus de 8 930 chambres. Elle compte par ailleurs dans son réseau de franchises toute une variété d’établissements situés en milieux urbains, en zones de villégiature ainsi qu’à proximité d’aéroports dans des marchés principaux et secondaires partout au Canada. En outre, tous les hôtels Days Inn by Wyndham au Canada participent au programme de récompenses à l’intention de la clientèle Wyndham Rewards. Faisant partie de Wyndham Hotels & Resorts (NYSE : WH), Wyndham Hotel Group est reconnue à l’échelle mondiale, regroupant près de 1 800 propriétés, de gamme économique à haut de gamme à différents endroits de la planète. Wyndham Hotels & Resorts est la plus importante entreprise de franchisage d’hôtels au monde, comptant près de 9 000 hôtels dans plus de 80 pays sur six continents. Pour en savoir plus sur Days Inn – Canada, pour réserver une chambre en ligne ou pour devenir membre du programme Wyndham Rewards, visitez daysinn.ca ou appelez notre ligne directe bilingue de réservation au 1 800 DAYS-INN (1 800 329-7466). Cliquez sur « J’aime » sur notre page Facebook à facebook.com/daysinncanada et suivez-nous sur Twitter à twitter.com/daysinncanada ou encore sur Instagram à instagram.com/daysinncanada

À propos de Realstar Hospitality

En 1992, Realstar Hotel Services Corp. a fait l’acquisition des droits de franchisé-maître pour la marque Days Inn au Canada. Realstar Hospitality détient également les droits de franchisé-maître de deux autres marques d’hôtels au Canada et est une division de Realstar Group. Pour sa part, Realstar Group est une société fermée d’envergure internationale, fondée il y a plus de 40 ans, qui exploite des bureaux à Toronto, au Canada et à Londres, en Angleterre. L’entreprise est un chef de file dans son domaine pour ce qui est d’acquérir et d’exploiter des biens résidentiels à logements multiples, des installations sportives, de divertissement et d’activités communautaires ainsi que des établissements hôteliers tant à services réduits qu’à service complet. Pour de plus amples renseignements, visitez realstarhospitality.com





Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.