تنمو التجارة الإلكترونية بسرعة الضوء لتكون الأضخم في المستقبل

إن ظاهرة التجارة الإلكترونية الجديدة التي تحدث تغييرات كبيرة في التسوق واستهلاك المتسوقين، ف ما الذي يجعلها الظاهرة الكبيرة القادمة؟ وكيف تطورت إلى هذا الحد؟

تأسست منصة التسوق الإلكتروني هذه على بوهبيندر تومار وآشيش سيغال، ومقرها في الهند. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة http://www.asaan.com أو قم بتنزيل التطبيق من جوجل بلاي أو آبل آب ستور” — كل شيء ممكن

SAUDI ARABIA, August 12, 2019 /EINPresswire.com/ -- بفضل 1.91 مليار شخص يتسوقون عبر الإنترنت من خلال هواتفهم الذكية خلال عام 2019 ، أصبحت الهواتف الذكية الجهاز الرئيس الذي من خلاله يشتري الناس احتياجاتهم وحتى الكماليات عبر الإنترنت. المزيد والمزيد من الناس يرغبون في توفير الوقت والمال عن طريق الشراء من خلال مختلف منصات ومواقع الإنترنت المختلفة.

إلى جانب توفير الوقت، يمكن أن يكون التسوق عبر الإنترنت مناسبًا للغاية وفعالًا من حيث التكلفة حيث يمكنك الحصول على خصومات فورية باستخدام كوبونات خصم مختلفة ومتنوعة، وعروض حصرية متوفرة عبر الإنترنت.

إن دمج التفاعلات الاجتماعية على الإنترنت والتجارة من شأنه أن يكسب الآلاف مفهوم التجارة الإلكترونية، فهي تٌعرف على أنها تلك المنصة حيث يمكنك التفاعل مع المجتمع من حولك، والتسوق عبر الإنترنت في آنِ واحد، حيث يكون عنصر متعة التسوق دائمًا هو التفاعل المباشر مع أصدقائك أو عائلتك، فيمكنك ابداء رأيك بشأن اللون أو التصميم الذي يمكن للجميع تقديره ومعرفة ما هو غير ضروري.

نظرًا لتواجد أكثر من 35٪ من إجمالي البشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أكثر من 2.7 مليار شخص قادرين على الانخراط في عملية التجارة الإلكترونية باستخدام هواتفهم الذكية أو حواسيبهم الآلية.

تطور التجارة الإلكترونية

نظرًا لأن 91٪ من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يعجبهم محتوى الفيديو، فقد أصبح من الضروري بالنسبة للمسوقين التواصل بشكل أكبر مع جمهورهم من خلال مقاطع الفيديو الإعلانية الترويجية على منصات الوسائط الاجتماعية وغيرها من أشكال الإعلانات بجانب الوسائل التقليدية للإعلانات النصية. وقد ولدت الحاجة الملحة لإنشاء مقاطع فيديو ترويجية إلى أي فكرة مفادها أنه - إذا أحب الناس مشاهدة مقاطع الفيديو إلى حد كبير، فلماذا لا نستغل هذا المفهوم لجذب العملاء من أجل زيادة المستخدمين لعلامة تجارية ما!

لقد أعطت مقاطع الفيديو الترويجية ما يريده المسوقون على وجه التحديد وهو "انتباه المستخدم"، فبعد جذب انتباه المستخدم، ستكون الخطوة التالية هي جذبه نحو الموقع الإلكتروني الذي يوفر المنتج حيث تكتمل عملية الشراء.

تم إجراء جميع هذه الأنشطة والتجارب مع المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي حيث يرغب الأشخاص في قضاء وقتًا ليس بالقليل. من خلال فهم الحاجة إلى منصات التواصل الاجتماعي، وجدت فرصة البيع على المنصة نفسها مما يعود بالنفع على كل من المنصة والبائع لأن التجارة الإلكترونية تزيد المبيعات بالتأكيد ومن ناحية أخرى يقضي المستخدمون المزيد من الوقت على منصات التواصل الاجتماعية لذلك إنه وضع مربح لكل الأطراف.

المستقبل

مع تزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لعدد أكبر من الساعات، بدأ المزيد من الأشخاص في البحث عن منتجات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب التحدث مع الأصدقاء وأفراد العائلة أو تحديث حالتهم الحالية.

وقد وجد الباحثون أن 55٪ من مستخدمي الإنترنت يميلون إلى شراء المنتج بعد رؤيته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم 44٪ من الناس بشراء المنتج المعروض على منصات التواصل الاجتماعي على الفور و 11٪ يؤكدون على الشراء لاحقًا بعد رؤيته على منصات التواصل الاجتماعي.

بفضل جميع منصات التواصل الاجتماعية مثل إينستاجرام، وفيسبوك، وسناب شات وغيرها، تم تقديم طرقًا جديدة للتسوق عبر الإنترنت مثل إدخال التسوق من خلال إينستاجرام أو تعاون أمزون مع سناب شات لتوفير تجربة بحث مرئية عن المنتجات لمستخدميها. وبفضل هذه التقنيات تؤثر التجارة الإلكترونية على عادات التسوق للمستخدمين إلى حد كبير.

إن منصة مثل أسان في الشرق الأوسط فريدة من نوعها عندما يتعلق الأمر بالترويج لمفهوم التسوق الإلكتروني. ونظرًا لوجود متاجر كبيرة مثل سوق.كوم و نون تقدم أفضل منتجاتها، فإن أسان تقوم بقطع شوطًا كبيرًا في توفير خدمات التجارة الإلكترونية المرضية لمستخدمي الشرق الأوسط. يمكن أن يروج المؤثرين الناشطين على موقع أسان أو كافة القائمين عليه للمنتجات أو الكوبونات اليومية ذات الصلة بالمتاجر الكبرى مثل سوق، ونون ، وسنتربوينت وغيرهم أثناء عرض المنتجات ذات التصنيف الأعلى من قبل بعض من أفضل العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط.د

يمكن للمستخدمين تسوق المنتجات المنسقة أو التي تم تخفيض أسعارها باستخدام مجموعة من الكوبونات المختلفة مثل كوبون خصم سوق كوم، وكود خصم نون، وكوبون سنتربوينت أثناء مشاركتها مع متابعيهم، وهو ما يمثل التجارة الإلكترونية.

How to use Centrepoint coupon code in KSA

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.