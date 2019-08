Impact-Pro introduit une nouvelle approche au coaching professionnel

Farès Chmait a consacré les 25 dernières années à éveiller le potentiel humain. Impact-Pro propose des programmes de leadership pour cadres dirigés par les meilleurs experts du marché. Impact-Pro offre une variété de programmes de développement professionnel.

Succès ou échec, très souvent, le choix est juste entre nos deux oreilles!” — Farès Chmait

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, August 7, 2019 / EINPresswire.com / -- Impact-Pro offre des programmes de leadership pour les cadres supérieurs en petits groupes ou sur une base individuelle. Dirigée par Farès Chmait , formateur, conférencier et consultant international de renom, l’équipe d’Impact-Pro s'est engagée à aider les dirigeants d'entreprises à accroître leur capacité à diriger efficacement le changement et à faire face aux défis de façon productive. M. Chmait a travaillé avec les plus grandes entreprises et institutions nord-américaines.L’introduction du potentiel humain à la gestionDepuis plus de 25 ans, Farès Chmait a aidé diverses organisations à atteindre leurs objectifs. Grâce à sa vaste expérience des affaires dans plusieurs industries à travers le monde et à sa formation Post maître en programmation neurolinguistique (PNL), Chmait a développé sa méthode basée sur du vécu auprès d’une centaine d’industries différentes et Chmait a le privilège de s’adresser en moyenne à 8000 personnes par an. C'est une approche qu’il appelle le potentiel humain. Fondé sur l'idée que l'expérience subjective influence les modèles de comportement d'une personne, le programme de formation pour cadres d’Impact-Pro fournira aux gestionnaires les outils nécessaires pour embrasser le changement, s'adapter à des défis continus et, essentiellement, se développer en tant que leader.Opérer la métamorphose Impact-Pro pour faire la différenceFarès Chmait aide ses clients à faire et à voir les choses différemment; plus précisément, à communiquer, vivre et travailler autrement . Soucieux de provoquer des changements positifs dans la vie de ses clients, il a mis au point une gamme complète de cours conçus pour améliorer l’efficacité et aider les individus à atteindre leur plein potentiel. Les cours sont axés sur l'amélioration des compétences en communication, en négociation et en leadership. D'autres cours comprennent la formation en vente, sur le langage d’influence et sur l’intelligence émotionnelle.Un expert chevronné pour stimuler l'excellenceVotre coach exécutif d’Impact-Pro est un expert dans les domaines de la psychologie, des relations industrielles et des ressources humaines. Farès Chmait est un chef d’entreprise, un auteur de renom, un consultant et un professeur invité. Grâce au programme de leadership exécutif, il peut aider ses clients à déterminer ce qu’ils veulent réaliser et comment y parvenir. La formation mettra l’accent sur la conscience de soi, mais aussi sur la compréhension des intentions et des besoins des autres, ainsi que sur l’identification et la gestion des facteurs externes pouvant avoir un impact sur les objectifs.À propos de l'entrepriseLeader dans le coaching et la formation de dirigeants depuis 1990, Impact-Pro s'engage à offrir à ses clients les outils nécessaires pour s'épanouir personnellement et professionnellement. Ils offrent un large éventail de cours de développement personnel et professionnel, ainsi que des formations accréditées et un programme de coaching professionnel. La liste de leurs clients comprend certaines des plus grandes sociétés nord-américaines, notamment Bombardier, Aon, CGI et Johnson Controls. Leurs cours sont offerts à leur centre de formation ou en entreprise.

