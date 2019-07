Ballons CSA Inc. fête ses 20 ans d'impression et de décor de ballons

CSA fournit des ballons personnalisés et des services de décoration. Impression de ballons personnalisés Un logo clair et visible

Nous fondons nos relations commerciales sur l'écoute, le respect, la confiance, l'enthousiasme et le professionnalisme” — Csaba Laviolette, fondateur de Ballons CSA

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

BOUCHERVILLE, QUEBEC , CANADA, July 23, 2019 / EINPresswire.com / -- Les origines de Ballons CSACsaba, le fondateur de Ballons CSA, est un expert dans la conception électromécanique et la robotique industrielle. Il a consacré plus de dix ans de sa carrière à la recherche de nouvelles méthodes et à l'amélioration de la production de ballons en latex, développant ainsi les dispositifs et processus les plus avancés au monde pour des entreprises internationales.Cependant, Csaba a remarqué qu'il y avait une place dans l'industrie de l'impression de ballons qui attendait toujours d'être remplie. Il avait maîtrisé les techniques et les secrets de cette industrie, donc, en 1999, il décida de créer sa propre entreprise, Ballons CSA Grâce aux connaissances et aux ressources qu’il avait acquises au cours de sa longue carrière, Csaba a conçu des machines d’impression efficaces, polyvalentes et d’une qualité d’impression inégalée. Ainsi, en raison de l’excellente qualité de ses machines, Ballons CSA s’est rapidement taillé une place enviable sur le marché.L’impression de ballon est un service spécifique qui est fourni à de nombreuses entreprises. Être un expert dans ce domaine veut dire posséder des équipements à la fine pointe de la technologie, créer des produits de qualité, connaître les rouages du marketing et disposer d’un réseau de décorateurs de ballons professionnels. Ballons CSA incarne ces qualités et offre une expérience supérieure à tous ses clients.Ballons CSA a maintenu ses prix concurrentiels et a élevé les standards de l'industrie de l'impression de ballons à un tout nouveau niveau, dont ils ont d'ailleurs atteint le sommet. Ils offrent aujourd’hui des livraisons et installations de ballons partout au Canada et aux États-Unis et impriment plus de 5 millions de ballons par an.Ballons de qualité supérieureBallons CSA imprime des logos sur ballons personnalisés de haute qualité depuis 20 ans. Les ballons personnalisés véhicule efficacement tout message corporatif, festif, logo, et bannière, que l’entreprise soit de grande ou de petite taille. Cet outil marketing est efficace pour les entreprises, les cliniques, les hôpitaux, les écoles, les organismes caritatifs et bien plus encore. Ils servent également de décor à tout type d'événement.Ballons CSA utilisent la technologie Hi-Float pour que les ballons flottent le plus longtemps possible. Hi-Float est une solution liquide qui sèche dans les ballons à l'hélium et peut leur permettre de flotter jusqu'à 25 fois plus longtemps qu'auparavant. Hi-Float est la substance idéale pour les organisateurs d’événements professionnels. C’est pratique, efficace et facile à utiliser. Il est même possible de gonfler les ballons un jour avant la fête afin de se sentir plus libre le jour de l'événement.Il n’y a pas de meilleurs outils promotionnels que les ballons. Les ballons personnalisés peuvent s’adapter à n’importe quelle atmosphère et rendre un événement plus éblouissant et certainement plus enchanteur. Les ballons personnalisés en latex ou en mylar seront toujours remarqués.Grâce aux techniques avancées de Ballons CSA, les logos d’entreprise imprimés sont clairs et nets. Leurs designers professionnels offrent des services qui aident les clients à choisir une palette de couleurs visible et attrayante, tout en restant fidèle à l’image de marque de l’entreprise du client.Parfaits pour tous les événementsLes ballons avec logo personnalisé sont parfaits pour tous les types d'événements. Tel qu’indiqué sur leur site Web, les gens chez Ballons CSA proposent leurs services à une variété d’entreprises, associations et institutions qui utilisent leurs produits pour de divers événements.Restaurants, cliniques et entreprises peuvent utiliser les ballons à logo personnalisé de Ballons CSA comme outils promotionnels personnalisés . Ces ballons peuvent être utilisés lors de conférences, salons professionnels, anniversaires, remises de diplômes, mariages, galas de levée de fonds, campagnes de sensibilisation, événements scolaires, célébrations municipales et bien plus encore!Les ballons apportent de la joie et de la légèreté à toute occasion et peuvent attirer les gens vers une marque en raison de leurs qualités attrayantes.Consacrés à un service exceptionnelBallons CSA emploie de vraies personnes au téléphone qui sont professionnelles, amicales et efficaces. “Nous fondons nos relations commerciales sur l'écoute, le respect, la confiance, l'enthousiasme et le professionnalisme”, indique Csaba, fondateur de Ballons CSA.Ballons CSA favorise le bonheur et l'accomplissement de tous leurs employés dans des conditions de travail exceptionnelles. Leurs employés offrent ainsi une expérience inégalée lors de la commande et de la fabrication d’articles promotionnels.De plus, ils sont conscients de leur impact sur l’environnement. Afin de réduire leur empreinte environnementale, ils utilisent des politiques d'entreprise respectueuses de l'environnement et impriment des ballons en latex entièrement naturels et biodégradables.Ballons CSA, c'est aussi un réseau de 384 partenaires affiliés en décoration de ballons partout au Canada et aux États-Unis.20 ans d'excellenceBallons CSA offre un excellent service et des produits de grande qualité. Ils s’engagent à offrir la meilleure expérience possible, ainsi qu'à veiller à ce que leurs ballons personnalisés soient fabriqués de manière responsable et efficace, grâce à leurs techniques avancées.Commandez auprès de Ballons CSA en visitant leur site Web, csaballoons.com/fr/ ou en appelant au 1-888-950-7878.



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.