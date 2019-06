OJ L165 corrigendum in Danish AD polyethylene terephthalate rejection

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning 2013/226/EU af 21. maj 2013 som forkaster forslag til Rådets gennemførelsesforordning om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Indien, Taiwan og Thailand efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009, og om afslutning af udløbsundersøgelsen vedrørende importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Indonesien og Malaysia, for så vidt som at forslaget indfører en endelig antidumpingtold på importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i Indien, Taiwan og Thailand ( Den Europæiske Unions Tidende L 136 af 23. maj 2013 ) Titlen i indholdsfortegnelse og på side 12: I stedet for: »Rådets gennemførelsesforordning af 21. maj 2013 som forkaster forslag til Rådets gennemførelsesforordning om …« læses: »Rådets gennemførelsesafgørelse af 21. maj 2013 som forkaster forslag til Rådets gennemførelsesforordning om …«.

