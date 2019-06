Para proteger sus ojos y piel mientras está afuera, use gafas para el sol, sombrero y protector solar de amplio espectro y con un FPS de 15 o más. English ¿Está planeando sus próximas vacaciones en la playa? Mientras se divierte bajo el sol, tenga en cuenta estos cinco consejos para asegurarse de tener un viaje saludable. 1. Evite broncearse, manténgase a salvo del sol ¿Pensando en obtener un “bronceado saludable” estas vacaciones? Piénselo de nuevo. Cuando estás expuesto a la luz solar, un aumento en el pigmentación de su piel (llamado "melanina") puede ser una señal de daño. La radiación ultravioleta del sol puede ocasionar arrugas y manchas, entre otros problemas; y el bronceado aumenta su riesgo de contraer cáncer de la piel. Además, la luz que reflejan la arena o el agua aumenta la exposición a la radiación ultravioleta, así como su riesgo de sufrir problemas de la vista. Pero los días soleados no tienen que dejar de ser parte de su paseo. He aquí cómo protegerse del sol: Use protector solar. Use un protector solar de amplio espectro que proteja contra los rayos UVA y UVB, y opte por un factor de protección solar (FPS) número 15 o más. Usted necesitará por lo menos 30 mililitros de crema protectora (equivalente al tamaño de una pelota de golf) para cubrir su cuerpo. Aplique de nuevo por lo menos cada 2 horas, o cada 40 a 80 minutos cuando nade o sude, siguiendo las instrucciones de la etiqueta del producto. Y limite el tiempo bajo el sol, especialmente entre las 10 a.m. y las 2 p.m., cuando los rayos del sol son más intensos.

Por ejemplo, algunos medicamentos pueden hacerlo más sensible a la luz del sol. Hable con su prestador de servicios de salud sobre las inquietudes o preguntas que tenga acerca de sus medicamentos antes de salir. No se salte las dosis, no comparta sus medicamentos y no tome más de la dosis sugerida. Tenga sus medicinas consigo cuando viaje (si va a volar, no querrá aterrizar en Arubay que sus medicinas lo hagan en Atlanta). Y tenga una lista detallada de lo que está tomando y anote el número de teléfono de su prestador de servicios de salud. Esta información será de ayuda en caso de que necesite atención médica. 3. Tenga cuidado con los lentes de contacto Si usa lentes de contacto, asegúrese de tener todo lo que necesita para la duración del viaje. Para evitarse problemas, tales como infecciones oculares y úlceras en la córnea, asegúrese de que sus lentes de contacto se los prescriba un profesional de la vista. Evite los lentes de contacto cosméticos o de colores que se venden sin prescripción médica válida en las tiendas de productos de belleza o en el malecón, ya que pueden dañar sus ojos. Lávese las manos antes de tocar los lentes de contacto y utilice una solución aséptica. Nunca permita que sus lentes entren en contacto con saliva o con agua sin esterilizar, incluyendo la de la llave, la de una botella o la del mar (el agua sin esterilizar puede ponerlo en riesgo de contraer una infección de los ojos). Así que quíteselos antes de nadar o de meterse en el jacuzzi y siga las demás instrucciones de su profesional de la vista sobre cómo quitárselos y cuidar de ellos. No olvide también traer anteojos en caso de que sus ojos se irriten. Si siente algún cambio en la visión, sus ojos enrojecen, lagrimea en abundancia, o le duelen o siente comezón en los ojos, quítese los lentes de contacto y busque atención médica. Vea este video corto de la FDA: “7 consejos para usar lentes de contactos de manera segura” para obtener más información. 4. Piénselo dos veces antes de hacerse un tatuaje permanente o de henna durante sus vacaciones Es común encontrar los salones de tatuajes y de aplicaciones de henna en los malecones y otras partes alrededor de la playa. Ya sea que esté pensando en hacerse un tatuaje temporal, como los de henna o alheña (que son colorantes derivados de plantas) o uno permanente, piénselo antes de arriesgarse. Hacerse un tatuaje puede ponerlo en riesgo de contraer infecciones graves como las del VIH o la hepatitis si se ve expuesto por el uso de herramientas, prácticas o productos antihigiénicos. Además, la tinta de los tatuajes puede causar reacciones alérgicas o de otro tipo. En mayo de 2019, la FDA recomendó a los consumidores, artistas de tatuajes y minoristas que evitaran el uso o la venta de ciertas tintas para tatuajes contaminadas con microorganismos. Puede leer la alerta de seguridad para obtener más información sobre este retiro. También tenga en cuenta que la FDA no ha aprobado ninguna tinta para inyectar en la piel para tatuajes cosméticos. Los estados y las autoridades locales generalmente regulan los salones de tatuajes y la práctica de hacer tatuajes. La FDA tampoco ha aprobado el uso de henna en la piel, aunque está aprobado para teñir el cabello. Algunas personas han reportado serios problemas después de usar henna, incluyendo reacciones alérgicas como erupciones y cicatrices. Estas reacciones graves pueden ocurrir con la henna negra, que contiene un sensibilizador llamado p-fenilendiamina (PPD), así como con la henna tradicional (típicamente de color marrón rojizo). 5. Manténgase hidratado y coma sanamente La deshidratación sobreviene cuando su cuerpo no tiene tanta agua y líquidos como debería, y puede ser leve, moderada o grave. Así que evite deshidratarse. Por ejemplo, cuando pase una larga tarde en la playa (¡recuerde mantenerse a salvo del sol!), lleve y tome agua, incluso antes de sentir sed. Dicho esto, también cuídese de tomar el agua de los hielos o de la llave en lugares donde no sea seguro hacerlo (investigue más sobre las causas y los síntomas de la deshidratación en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos). Además de mantenerse hidratado, trate de optar por alimentos saludables. Si va a un bufé, por ejemplo, puede seguir las normas alimenticias sirviéndose primero frutas, verduras y cereales integrales, para luego añadir la fuente de proteína.

