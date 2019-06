Ruling MPLA elects new Political Bureau

Luanda, ANGOLA, June 16 - The ruling MPLA party’s Central Committee on Saturday shifted the composition of its Political Bureau (BP), with stress to the election of Paulo Pombolo to the position of secretary general of this political organisation, replacing Alvaro de Boavida Neto.,

Check below the list containing the name of the MPLA Politburo members elected at the 1st Ordinary Meeting of the Extended Central Committee, ahead of the 7th Extraordinary Congress held under the motto "The MPLA and the New Challenges".

1. João Manuel Gonçalves Lourenço - President 2. Luísa Pedro Francisco Pedro Damião – Deputy President 3. Paulo Pombolo – Secretary General 4. Adão Francisco Correia de Almeida 5. Adélia Muambeno Samuel 6. Albino Ramos Carlos 7. Álvaro Manuel de Boavida Neto 8. Américo António Cuononoca 9. Ana Celeste Cardoso Januário 10. Ana Paula do sacramento Neto 11. Ana Paula Inês Ndala Fernando 12. António Domingos da Costa Pitra Neto 13. Bornito de Sousa Baltazar Diogo 14. Carlos Maria da Silva Feijó 15. Carolina Cerqueira 16. Cassungo João da Cruz 17. Daniel Félix Neto 18. Diógenes do Espírito Santos Oliveira 19. Dionísio Manuel da Fonseca 20. Dolina Nassocopia Tchinhama 21. Emília Carlota S. C. Dias 22. Ernesto Muangala 23. Eugénio César Laborinho 24. Fernando da Piedade Dias dos Santos “Nandó” 25. Gonçalves Manuel Muandumba 26. Gregório da Conceição Miasso 27. Irene Alexandra Neto 28. Isaac Francisco Maria dos Anjos 29. Joana Domingos dos Santos Tomás 30. Joana Lina Ramos Baptista 31. João Baptista Borges 32. João Diogo Gaspar 33. João Ernesto dos Santos “Liberdade” 34. João de Almeida Azevedo Martins “Jú” 35. Jorge Inocêncio Dombolo 36. José Carvalho da Rocha 37. Júlio Marcelino Vieira Bessa 38. Laurinda Jacinto Prazeres 39. Lopes Paulo 40. Luís Manuel da Fonseca Nunes 41. Luzia Pereira de Sousa Inglês Van-Dúnen “Inga” 42. Manuel António Monteiro 43. Manuel Domingos Augusto 44. Manuel Gomes da Conceição Homem 45. Manuel José Nunes Júnior 46. Manuel Pedro Chaves 47. Mara Regina Baptista Quiosa 48. Marcos Alexandre Nhunga 49. Marcy Claúdio Lopes 50. Maria Ângela Teixeira de Alves S. Bragança 51. Maria Antonieta Josefina S. Baptista 52. Maria Isabel Malunga Mutunda 53. Maricel Marinho da Silva Capama 54. Mário António de Sequeira e Carvalho 55. Mário Pinto de Andrade 56. Mpinda Simão 57. Norberto Fernandes dos Santos “Kuata Kanawa” 58. Paula Cristina Domingos Francisco Coelho 59. Pedro de Morais Neto 60. Pedro Makita Aramando Júlia 61. Pedro Mutindi 62. Pedro Sebastião 63. Pedro Sebastião Teta 64. Pereira Alfredo 65. Rui Luís Falcão Pinto de Andrade 66. Salomão José Luheto Xirimbimbi 67. Sérgio Luther Rescova Joaquim 68. Sílvia Paula Valentim Lutucuta 69. Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa 70. Vigílio da Ressurreição Bernardo Adriano Tyova 71. Virgílio Ferreira de Fontes Pereira “Gigy” 72. Yolanda Giselle R. A. Santos

