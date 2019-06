¿Usa un “vaporizador”? Proteja a los niños. Mantenga los líquidos electrónicos fuera de su alcance. English Como los cigarrillos electrónicos (también llamados “e-cigarretes” o “vapes”) se han vuelto más populares, más niños se ven accidentalmente expuestos a los llamados “líquidos electrónicos” que contienen nicotina, mismos que causan lesiones e incluso la muerte. Si es usted un adulto que “vapea” o “usa un vaporizador” (fuma cigarrillos electrónicos), la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) quiere que sepa que es importante mantener estos productos alejados de los niños y estar preparado en caso de que surja una emergencia. La nicotina, incluso en pequeñas cantidades, puede ser peligrosa para los niños si la tocan o beben. De hecho, de enero de 2012 a abril de 2017, el Sistema Nacional de Datos Toxicológicos recibió 8,269 llamadas relacionadas con la exposición a la nicotina líquida en niños menores de seis años, la mayoría por beber estos productos. Los líquidos electrónicos también pueden hacerle daño a las mascotas. Es por ello que la FDA está advirtiendo a los adultos sobre estos riesgos y tomando medidas para proteger a los niños. Por qué los líquidos electrónicos son peligrosos para los niños Los envases de los líquidos electrónicos (el líquido utilizado en los cigarrillos electrónicos) pueden parecer tentadores para los niños de todas las edades, por muchas razones. Por ejemplo, algunos líquidos electrónicos pueden tener etiquetas o publicidad que inducen a los niños a pensar erróneamente que los productos son cosas que pueden comer o beber, como un cajita de jugo, un dulce o una galleta. Pero estos productos no son para niños. La FDA ha evaluado los datos y el fundamento científico relacionados con los riesgos de la exposición a los líquidos electrónicos, y descubrió que los niños pequeños pueden resultar gravemente perjudicados al beberlos (también llamado “ingerirlos”). Los efectos nocivos pueden incluir convulsiones, coma, paro respiratorio (que ocurre cuando una persona deja de respirar) y muerte por paro cardiaco (que ocurre cuando el corazón deja de bombear sangre). Siga los consejos de almacenamiento para los líquidos electrónicos y enseñe a los niños a evitar estos productos Recuerde que los niños son curiosos y se llevan todo tipo de cosas a la boca. Incluso si se voltea sólo por un segundo, rápidamente pueden acceder a cosas que podrían hacerles daño. Usted puede ayudar a prevenir la exposición accidental a los líquidos electrónicos poniendo siempre los cigarrillos o los líquidos electrónicos en un lugar elevado, fuera del alcance de los niños y las mascotas, cada vez que los use. También pídales a los miembros de la familia, sus invitados y otros visitantes que mantengan las bolsas o abrigos que contengan cigarrillos o líquidos electrónicos en lugares alejados, y fuera del alcance y de la vista de los niños y las mascotas. Para los niños con la edad suficiente para entender, explíqueles que estos productos pueden ser peligrosos y no deben tocarlos. Y dígales a los pequeños que usted u otro adulto son las únicas personas que deben manejar estos productos. Conozca el número de teléfono del centro de toxicología Para prepararse en caso de que surja una emergencia, agregue el número de teléfono de AYUDA para el Control de Intoxicaciones (1-800-222-1222) a su lista de contactos. Asegúrese de manejar los líquidos electrónicos como es debido Al retirar los productos de los lugares (solo para adultos) donde están guardados, es importante manejarlos de una manera que pueda prevenir que los niños entren en contacto con los líquidos electrónicos. SIEMPRE guarde los líquidos electrónicos en su envase original para que los demás sepan exactamente qué son; esto ayudará a que los niños sepan que deben evitar estos productos.

SIEMPRE asegúrese de que la tapa de los productos esté bien cerrada cuando no los esté usando, y de volver a cerrarla cuando termine; si un frasco tiene una tapa de rosca, gírela hasta que ya no pueda seguir haciéndolo.

SIEMPRE evite el contacto con la piel y los ojos al usar estos productos; la exposición a los líquidos electrónicos puede causar quemaduras e irritación, entre otros problemas. En caso de contacto accidental con la piel o los ojos, lave bien la zona con agua y jabón.

SIEMPRE limpie cualquier derrame o salpicadura de inmediato con agua y jabón.

limpie cualquier derrame o salpicadura de inmediato con agua y jabón. NUNCA beba un líquido electrónico ni permita que nadie más lo haga, ya que la nicotina líquida puede ser tóxica. Si un menor bebe accidentalmente un líquido electrónico, llame de inmediato al Centro de Toxicología, al 1-800-222-1222. También llame a este número si cree que su hijo estuvo expuesto a estos productos, incluso si no está totalmente seguro. Denuncie los problemas de seguridad ante la FDA La FDA ejerce una autoridad de control sobre los productos de tabaco —incluyendo los cigarrillos electrónicos y otros productos de “vapeo”, puros, cigarrillos, tabaco que no es para fumar, pipas de agua (narguiles o hookas) y tabaco para pipa— como parte de su misión de mejorar la salud pública. Sepa que la FDA ha enviado cartas de advertencia a las empresas que han engañado a los niños con líquidos electrónicos que remedan alimentos infantiles (como cartones de jugo, dulces o galletas). Las cartas advirtieron a las empresas que estos productos engañosos están prohibidos. La FDA también está procurando otras medidas para proteger a los jóvenes de los peligros del tabaco, tales como seguir imponiendo controles que tienen que ver con el acceso a los jóvenes y explorar medidas para hacer que los productos de tabaco sean menos tóxicos, atractivos y adictivos. Si experimenta algún problema de salud inesperado debido a un líquido electrónico o a cualquier otro producto de tabaco, denuncie el problema ante la FDA utilizando el Safety Reporting Portal (Portal de Denuncias de Seguridad). 1 de mayo de 2018 regrese al inicio

